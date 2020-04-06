Новини Золочівщини
13:15, 09 липня 2021
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Монетизація субсидій: «живі гроші» для всіх

Монетизація субсидій: «живі гроші» для всіх
Gazeta
Фото: НУС
До травня цього року українці мали можливість отримувати субсидію як у грошовій готівковій формі («живими грошима» на банківську картку або через пошту), так і в грошовій безготівковій формі (коли Ощадбанк перераховував суми надавачам житлово-комунальних послуг). 92 % тих, кому були призначені субсидії, отримували їх у грошовій готівковій формі. З травня, згідно з Постановою уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 квітня 2021 року, субсидію «живими грошима» отримуватимуть уже всі. І якраз ця зміна викликає у громадян чимало запитань. Міністерство соціальної політики відібрало найтиповіші з них і дає роз’яснення.
– Якщо документи на субсидію подавалися на початку минулого опалювального сезону, а кошти перераховувалися в Ощадбанк, який оплачував комунальні платежі, то чи треба заново все оформлювати?
– Так, потрібно. Тому що громадянин має вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок чи на відділення пошти. У таких випадках не передбачено автоматичного призначення житлової субсидії на наступний період. Нагадаємо, 19 травня 2021 року Уряд прийняв рішення, згідно з яким розгляд питань щодо призначень житлових субсидій на наступний рік домогосподарствам, що отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, окрім
– домогосподарств, яким грошова субсидія надавалася у грошовій безготівковій формі;
– була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи);
– була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.
– До квітня отримувала безготівкову субсидію. У червні подала заяву в Ощадбанк для переведення залишку субсидії за квітень на картковий рахунок. Коли можна буде отримати ці кошти?
– Для одержувачів безготівкової субсидії передбачено, що Ощадбанк перераховує суми субсидії за минулий опалювальний період, які зекономлені станом на 1 червня поточного року. Наразі таке перерахування здійснюється для одержувачів, які мають відкриті рахунки у Ощадбанку, тому відповідні кошти найближчим часом мають бути відображені на банківському рахунку. Якщо ж одержувач не має відкритого рахунку Ощадбанку, то у такому випадку для отримання зекономлених сум субсидії рахунок слід відкрити до грудня поточного року.
–- Раніше субсидія надходила на карту ПриватБанку, з якої ми самі оплачувати комунальні послуги. Чи треба зараз поновлювати документи?
– Питання про перепризначення субсидії на наступний період буде розглядатися автоматично без вашого звернення, оскільки ви отримували її до цього «живими грошима». У таких випадках, як зазначається у рішенні Уряду від 19 травня ц.р., питання розглядається без звернення громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років.
– Чи буде нарахована пеня за травень через невчасну сплату комунальних послуг, якщо виною тому затримка є субсидії?
– Як зазначено у статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії.
– Чи може онук на свій банківський рахунок отримувати субсидію, оформлену на бабусю?
– Ні, виплати йдуть тільки на рахунок заявника.
– Коли запрацює сайт отримувачів субсидій?
– Реєстр отримувачів субсидії, до якого є доступ за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua, працює у штатному режимі. Інформація у ньому оновлюється щомісяця. Найближчим часом до нього будуть завантажені дані про призначені органами соціального захисту населення у червні поточного року житлові субсидії (на неопалювальний сезон з травня по вересень включно).

Джерело: Міністерство соціальної політики України
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