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До відома одержувачів субсидій!

nus.in.ua, 22 січня 2018, 16:42
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До відома одержувачів субсидій!

З 1 січня 2018 року набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 951, якою внесені зміни у Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету. Вона передбачає три періоди монетизації. З 1 січня почався перший період.

Отже, у 2018 році перерахування субсидійних коштів на послуги з постачання електроенергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуги з тепло-, водопостачання і водовідведення, послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот будуть перераховуватись відповідно до фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій.

Звіряння, розрахунок та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання, постачання холодної води і водовідведення послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення здійснюватимутьсявідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» і від 23 серпня 2016 р. № 534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення та послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення».

Це означає, що суми невикористаних субсидійних коштів не будуть перераховуватись підприємствам – надавачам послуг не будуть зараховуватись на рахунки абонентів , відображатись як переплата і використовуватись на наступні місяці опалювального періоду на використання більшої кількості газу на опалення або про плату обов’язкового платежу. Суми субсидії перераховуватимуться тільки на фактично використані послуги.

Отже, абонентам слід своєчасно і обов’язково подавати покази лічильника на всі комунальні послуги.

 

Управління соціального

захисту населення

Золочівської райдержадміністрації

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