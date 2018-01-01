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До уваги одержувачів субсидій!

nus.in.ua, 19 квітня 2018, 12:14
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До уваги одержувачів субсидій!

Завдяки новому порядку для призначення житлової субсидії не має значення майновий стан сім’ї (наявність у володінні житлових приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок тощо), крім купівлі майна або оплати послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму 50 тисяч гривень.
Важливо не приховувати інформацію про свої доходи.
Однак при заповненні декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, де враховується інформація про осіб, які здійснили одноразову покупку або оплатили послугу протягом року перед зверненням на суму понад 50 тисяч гривень багато одержувачів субсидій нашого району цього не показали.
Тому при перевірці Західним офісом Держаудитслужби було виявлено порушення чинного законодавства, що призвело до збитків на загальну суму 1420,0 тис. грн. які внаслідок вжитих під час ревізії заходів відшкодовані повністю.
Якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів), придбав майно, товари або оплатив послуги на суму, що перевищує суму 50 тисяч гривень, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого була надміру перерахована сума субсидії, надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. Сума надміру нарахованої  субсидії повертається за вимогою Управління соціального захисту населення, зокрема, шляхом зняття відповідних сум  з особових рахунків одержувачів субсидій на підприємствах-надавачах житлово-комунальних послуг.
Положенням визначено, що одержувач субсидії зобов’язаний протягом місяця повідомити Управління соціального захисту населення шляхом надання відповідних документів про будь-які  зміни в домогосподарстві.
Перелік видатків (змін), про які заявник інформує Управління соціального захисту населення протягом місяця з часу їх настання:
– зміна складу осіб, які зареєстровані ( хто виписався чи прописався);
– соціального статусу членів домогосподарства (став пенсіонером, зареєстрований Центрі зайнятості, навчається, звільнився з роботи тощо);
– переліку отримуваних житлово-комунальних послуг(відмовився від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне);

– придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує суму 50 тисяч гривень. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб надаються також нові заява та декларація.
Управління соціального захисту населення Золочівської райдержадміністрації
 

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