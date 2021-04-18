Головою Золочівської районної ради обрано Ореста Кавецького

4 червня 2021 року відбулась VІІ позачергова сесія Золочівської районної ради. Основним питанням на порядку денному було обрання голови райради. На цю посаду запропонували кандидатуру Кавецького Ореста Юрійовича, який під час виступу на трибуні розповів про свою біографію, трудову та громадську діяльність, відповів на запитання депутатів.

У таємному голосуванні взяло участь 25 депутатів, з яких 23 віддали свої голоси за Ореста Кавецького.

Вітаємо новообраного голову Золочівської районної ради та бажаємо йому конструктивної роботи, невичерпних сил та успіхів у всіх починаннях!