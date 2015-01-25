Фотоконкурс "Вікі любить Землю"

З 1 по 30 червня відбудеться українська частина міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить землю» (Wiki Loves Earts), яка присвячена пам’яткам природи України. Участь у конкурсі можуть брати як професійні фотографи, так і любителі.

Детальніше з усіма умовами та регламентом конкурсу можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/Anunb3D, з пропозиціями щодо співпраці та додатковими питаннями звертайтеся до організаційного комітету: за номером телефону: +380665696135.

