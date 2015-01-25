Новини Золочівщини
10:33, 03 червня 2021
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Фотоконкурс "Вікі любить Землю"

Фотоконкурс
Gazeta
Фото: НУС
З 1 по 30 червня відбудеться українська частина міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить землю» (Wiki Loves Earts), яка присвячена пам’яткам природи України. Участь у конкурсі можуть брати як професійні фотографи, так і любителі.
Детальніше з усіма умовами та регламентом конкурсу можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/Anunb3D, з пропозиціями щодо співпраці та додатковими питаннями звертайтеся до організаційного комітету: за номером телефону: +380665696135.
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