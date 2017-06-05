Новини Золочівщини
Благодійний розпродаж, щоб врятувати Даринку
Придбавши продукцію від AVON для себе чи для близьких у подарунок, ви робите дві добрих справи:
– тішите себе чи близьких людей
– допомагаєте Даринці одужати
Усі кошти, вилучені від продажу продукції, будуть передані мамі Даринки – Пашко Вікторії.
P.S. Продукція на столику оновлюється щодня, залежно від продажу
Заходьте до нас у офіс AVON, який знаходиться на 2 поверсі «Торгового Пасажу» у місті Золочеві.
Творити добро легко
Допоможіть Даринці одужати. Шестирічна дівчинка мужньо бореться з важкою недугою. Кожна небайдужа людина розуміє, що саме наша допомога додасть дитині сили в цій боротьбі, а батькам – можливість профінансувати багатовартісне лікування донечки.
– тішите себе чи близьких людей
– допомагаєте Даринці одужати
Усі кошти, вилучені від продажу продукції, будуть передані мамі Даринки – Пашко Вікторії.
P.S. Продукція на столику оновлюється щодня, залежно від продажу
Заходьте до нас у офіс AVON, який знаходиться на 2 поверсі «Торгового Пасажу» у місті Золочеві.
Творити добро легко
Допоможіть Даринці одужати. Шестирічна дівчинка мужньо бореться з важкою недугою. Кожна небайдужа людина розуміє, що саме наша допомога додасть дитині сили в цій боротьбі, а батькам – можливість профінансувати багатовартісне лікування донечки.
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