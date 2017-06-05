Благодійний розпродаж, щоб врятувати Даринку

Допоможіть Даринці одужати. Шестирічна дівчинка мужньо бореться з важкою недугою. Кожна небайдужа людина розуміє, що саме наша допомога додасть дитині сили в цій боротьбі, а батькам – можливість профінансувати багатовартісне лікування донечки.