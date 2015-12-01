ЗАПРОШУЄМО НА БЛАГОДІЙНИЙ ЗАХІД "MISS ZOLOCHIV 2017""
18 червня, о 16:00 год., у Золочівському районному Народному домі (Будинок культури), відбудеться благодійний захід на підтримку Михайла Кмиця, якому терміново потрібна пересадка нирки та печінки, оскільки коштів, котрі зібрали недостатньо.
Організовано благодійний захід «Міс Золочів 2017» та концерт від відомих зірок та гуртів Львівщини: гурт «Мері», гурт «Шоколадка», Софія Федина, Ігор Волков, Сергій Пастух.
Кожен з вас може долучитися до доброї справи, придбати квитки, адже усі зібрані кошти від продажу квитків та проведеної ярмарки будуть передані Михайлові Кмицю.
Квитки можна придбати у «Студії Краси ОК».
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