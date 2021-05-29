Новини Золочівщини
10:44, 31 тра 2021
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Митрополит Димитрій відзначив церковними відзнаками золочів'ян

Митрополит Димитрій відзначив церковними відзнаками золочів'ян
Gazeta
Фото: НУС
З нагоди архіпастирських відвідин та за заслуги перед Українською Православною Церквою й побожним народом Високопреосвященний митрополит Димитрій відзначив церковними відзнаками фундаторів та будівничих храму і найбільш діяльних членів парафіяльної громади:
З благословення Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія:
Орденом великомученика Юрія Переможця:
настоятеля Воскресенського храму, благочинного Золочівського благочиння, протоієрея Володимира Легкого
Орденом святителя і чудотворця Миколая:
Голову райдержадміністрації - Маркевича Василя Богдановича
Міського голову Золочева - Гриньківа Ігора Михайловича
Орденом святого Архістратига Михаїла ІІ ступеня:
Тютіна Олександра Володимировича
Рибаху Богдана Володимировича
Вереду Сергія Борисовича.
Фото Лесі Горготи
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