Митрополит Димитрій відзначив церковними відзнаками золочів'ян

Фото Лесі Горготи

З нагоди архіпастирських відвідин та за заслуги перед Українською Православною Церквою й побожним народом Високопреосвященний митрополит Димитрій відзначив церковними відзнаками фундаторів та будівничих храму і найбільш діяльних членів парафіяльної громади:З благословення Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія:Орденом великомученика Юрія Переможця:настоятеля Воскресенського храму, благочинного Золочівського благочиння, протоієрея Володимира ЛегкогоОрденом святителя і чудотворця Миколая:Голову райдержадміністрації - Маркевича Василя БогдановичаМіського голову Золочева - Гриньківа Ігора МихайловичаОрденом святого Архістратига Михаїла ІІ ступеня:Тютіна Олександра ВолодимировичаРибаху Богдана ВолодимировичаВереду Сергія Борисовича.