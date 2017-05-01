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Духовна радість спільної молитви

nus.in.ua, 5 тра 2017, 15:23
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Духовна радість спільної молитви

Більш, ніж чотири століття, Храм Воскресіння Господнього благословляє золочів‘ян відблиском церковних бань у променях вранішніх туманів, вітає величним дзвоном зі святами, свято береже могутній дух нашого народу, історію рідного краю – колись величну і тривожну та є свідком сучасних подій у житті громади міста…
30 квітня, у неділю пам’яті святих жінок-мироносиць, Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій з архипастирським візитом відвідав парафію Воскресіння Господнього Золочева. Владика Димитрій звершив Божественну Літургію Святого Іоана Златоустого у церкві Воскресіння Господнього з нагоди престольного свята.  
Вітальним словом Архіпастиря в притворі церкви зустрів настоятель храму протоієрей Володимир Легкий.
Його Високопреосвященству співслужили: благочинний єпархії, секретар Львівського єпархіального управління протоієрей Володимир Бачинський, Золочівський районний благочинний настоятель храму протоієрей Володимир Легкий, настоятель Свято-П'ятницького храму с. Пониква (Бродівське благочиння) протоієрей Петро Гоза, настоятель Свято-Іллінської парафії м. Львова протоієрей Олександр Матвієнко, клірик храму протоієрей Ігор Проць, настоятель Свято-Петропавлівського храму м. Броди протоієрей Стефан Шира, настоятель Свято-Воскресенського храму с. Поляни ієрей Назарій Чорний, настоятель Свято-П'ятницького храму с. Погорільці протоієрей Нестор Горохівський, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Гончарівка протоієрей Володимир Стецик, настоятель Різдво-Богородичного храму с. Туркотин протоієрей Роман Бабій, ієрей Володимир Павлина м. Бахмач (Чернігівська єпархія).
Піднесений церковний спів торкався найглибших струн душі, зворушував…
І ось ця сокровенна мить вділення Таїнства Євхаристії – особливий момент, що відбивається променем у втаємничених обличчях дітей, які приступали до Святого Причастя.
Присутність Слова  підносила людські серця у височінь, спонукала до роздумів про велич Христового воскресіння, перемогу добра над злом, життя над смертю… У цей день також молились за тих, хто 70 років тому змушений був покинути рідні домівки та був насильницьки депортований з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини.
До парафіян з вітальним і повчальним архіпастирським словом звернувся Преосвященнійший владика Димитрій, який привітав жінок з їх святом жінок-мироносиць та розповів про велике значення жінки в християнському житті, про жіночу вірність, відданість і ту жертовну жіночу любов, яка завжди і все перемагає.
– Сьогодні церква згадує пам‘ять святих жінок-мироносиць. Сьогодні – день жінки-християнки. Вас вітаю із цим прекрасним святом, тому що особливе місце займає жінка у християнській церкві. Першими почули про Воскресіння Христове саме жінки-мироносиці.

Через віру в воскреслого Христа Спасителя, із гробу якого засяло сонце, ми віримо, що так само ми з вами воскреснемо. І це є основа нашої віри…Особливо зараз, у цей час, коли нашу державу розривають, ми повинні вірити у воскреслого Христа Спасителя. Бо так, як Він переміг смерть і гріх, ми переможемо ворога. Ми живемо, ми існуємо, ми молимось, ми найкращих синів посилаємо на Схід,  щоб вони несли мир, щоб вони були воїнами світла. Ми утверджуємося в вірі. Тому я в ці дні, особливо нашим «жінкам-мироносицям» бажаю, щоби вони підносили свій голос молитви миру. Бо мироносиці – це також ті, хто несуть мир в люди, цими мироносицями в нашій історії були безліч жінок, які служили правдою своєю, чистотою віри своєму народові. Маємо пам‘ятати їх і їхнім подвигом надихатись. Тому нехай воскреслий Христос Спаситель дарує нам мир і покриє крилами своїх щедрот нас усіх.
Із нагоди 40-річчя священичої хіротонії настоятеля храму митрофорного протоієрея Володимира Легкого було нагороджено відзнакою Патріарха – Хрестом і благословенною Патріаршою грамотою.
– Ще раз дякую, що маю можливість помолитись із вами разом в цьому стародавньому храмі, якому, вже 413 років. Коли ми дивимось на цей величний храм, то не віриться, що в ті часи, коли також були протистояння, наші прадіди будували такі гарні величні храми, – звернувся Преосвященнійший Владика Димитрій. –  Є чим гордитися золочів‘янам, які сьогодні стоять в цьому храмі, як і тоді 413 років тому, і з покоління в покоління моляться у цьому храмі. В ці дні минає 40 років з дня священства вашого отця-настоятеля митрофорного протоієрея отця Володимира Легкого, 40 років його священичої хіротонії. Це також вік. Це велика пройдена стезя. Тож відзначаючи його сьогодні Хрестом Патріарха і благословенною Патріаршою грамотою, хочу побажати йому, щоб він ще не один рік трудився в цьому винограднику Христовому, в якому поставив його Господь трудитися разом з отцем Ігорем та священиками Золочівського деканату. Хай Господь благословляє Вас. Тому сьогодні складаю Вам подяку від імені Святійшого Патріарха всієї Русі-України Філарета.
Із подячним словом за візит та звершену Літургію до Владики Димитрія звернувся настоятель храму митрофорний протоієрей Володимир Легкий.
– Велика і безмежна радість наповняє наші серця. Хочу від нашого духовенства, деканату і парафіяльною ради, від вірян подякувати Вам за цю звершену Архієрейську Службу, за Ваші повчальні слова, за даровану духовну радість спільної молитви.  
Отець Володимир в знак синівської любові і поваги передав Владиці Димитрію квіти, як символ чистих і невинних сердець, та просфору, як символ величі Божого творіння і символ Христової церкви.
Владика Димитрій наділив архіпастирським благословенням учасників богослужіння.
Тож нехай Всемилостивий Господь благословить всіх, хто спричинився до цього свята, і допоможе ще більше працювати на славу Божу і добро для людей, щоб єднати всіх людей доброї волі біля храму, а відтак – біля Самого Христа.


Леся ГОРГОТА
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