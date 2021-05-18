Українська вишиванка – символ гідності та єдності

Чи часто ви у звичайний будній день почуваєтеся як у велике свято? Думаю, більшість скаже: «Ні». Але третій четвер травня – день не те що робочий, будній… він піднесений, урочистий, бо вбрався в українську вишиванку.

Цього року Українці вже традиційно у четвер, 20 травня святкували День вишиванки. Якась неймовірно добра, чиста і світла енергія піднімала руки кожного, хто дістав із шафи вишиванку і одягнув її.

Немовлята в цей день отримала свої перші вишиванки. Дошкільнята гордо чимчикували у вишитих сорочечках, сукнях.... Школярі влаштовували флешмоби спільно з учителями і батьками. Дипломати, депутати, президенти, медики, воїни, вчені, чиновники… – в цей день почуваються гордими, бо – українці.

В Приватбанку клієнтів обслуговує спеціаліст у старовинній вишитій сорочці з бабусиної скрині. Скільки їх дістали із скринь українці цього сонячного дня? Донька повідомляє мамі: «Мої всі сьогодні пішли у вишиванках». Тепло і затишно стає матері від цих слів, бо ж частина тих вишиванок – справа її рук. Сестра сестрі подарувала вишиту власноруч сорочку. Хтось вишиває собі сорочку, інший купив, хтось замовив... Білі, чорні, зелені, голубі… Що кому до вподоби.

День вишиванки не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та до нашої культури люди.

Україна вдячна студентам з Буковини, які у 2006 році запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці. У 2014 році свято вийшло не тільки за межі гуртка свідомого українського студентства, але й за межі самої України.

Українська мова, українська пісня, українська писанка, українська вишиванка – яскраві і неповторні символи української культури. Кожен з них засвідчує приналежність до віковічної української культурної традиції.

Кожне село, школа, народний дім, бібліотека, підприємство, фермерське господарство Золочівської міської територіальної громади – всі підтримали свято вишиванки: у Струтині і Зарваниці, у Сасові і в Ушні, в Єлиховичах, Колтові, Вороняках, Червоному, Ясенівцях, Плугові, Новосілках, Гологорах, у Білому Камені… Скільки щирої любові у кожен захід вклали його учасники!!! А в Золочеві на площі Незалежності відбувся загальний захід з нагоди свята вишиванки. Пісня «Родина» у виконанні Володимира Посполити подарувала усім гарний піднесений настрій. Учасники Народного танцювального колективу «Первоцвіт» (керівник Ю. Сидорович) та Зразкового танцювального колективу «Іриски» (керівник У. Стадник) мовою танцю об’єднали українців у флешмобі «Вишиванка єднає».

А потім всі фотографувались, захоплювались вишиванками друзів… Повертались на робочі місця піднесені і натхнені. Символом України – вишиванкою.



Анастасія ДОМАРЕЦЬКА