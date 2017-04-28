Новини Золочівщини 17:08, 18 тра 2021 0 0 Урочистості до Дня вишиванки у Золочеві Gazeta Фото: НУС У четвер, 20 травня, на площі Незалежності, о 13 год., відбудуться урочистості до Дня вишиванки. Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: Великоднє свято 28.04.17, Новини Золочівщини Свято вишиванок 19.05.16, ОДПІ Любов'ю квітнуть вишиванки 19.05.16, Новини Золочівщини День відкритих дверей у ДНЗ №2 "Вишенька" 23.05.15, Новини Золочівщини