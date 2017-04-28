Новини Золочівщини
17:08, 18 тра 2021
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Урочистості до Дня вишиванки у Золочеві

Урочистості до Дня вишиванки у Золочеві
Gazeta
Фото: НУС
У четвер, 20 травня, на площі Незалежності, о 13 год., відбудуться урочистості до Дня вишиванки.
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