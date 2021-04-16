Новини Золочівщини
19:10, 23 квітня 2021
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Про продовження опалювального сезону 2020-2021 років

Про продовження опалювального сезону 2020-2021 років
Gazeta
Фото: НУС
У зв’язку з погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря, 23 квітня 2021 року міський голова Золочева видав розпорядження № 83 «Про продовження опалювального сезону 2020-2021 років», в якому йдеться:

продовжити опалювальний сезон 2020-2021 років з 24 квітня 2021 року до:

– 27 квітня 2021 року включно для бюджетних установ та інших споживачів;

– 30 квітня 2021 року включно для КНП «Золочівська центральна районна лікарня», дитячого будинку «Рідний дім».
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