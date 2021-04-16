Новини Золочівщини
Про продовження опалювального сезону 2020-2021 років
У зв’язку з погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря, 23 квітня 2021 року міський голова Золочева видав розпорядження № 83 «Про продовження опалювального сезону 2020-2021 років», в якому йдеться:
продовжити опалювальний сезон 2020-2021 років з 24 квітня 2021 року до:
– 27 квітня 2021 року включно для бюджетних установ та інших споживачів;
– 30 квітня 2021 року включно для КНП «Золочівська центральна районна лікарня», дитячого будинку «Рідний дім».
продовжити опалювальний сезон 2020-2021 років з 24 квітня 2021 року до:
– 27 квітня 2021 року включно для бюджетних установ та інших споживачів;
– 30 квітня 2021 року включно для КНП «Золочівська центральна районна лікарня», дитячого будинку «Рідний дім».
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