Новини Золочівщини
15:44, 16 квітня 2021
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Відзавтра опалювальний сезон відновлять до 23 квітня

Відзавтра опалювальний сезон відновлять до 23 квітня
Gazeta
Фото: НУС
У зв’язку з погіршенням погодних мов та зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря, міський голова Золочева Ігор Гриньків видав розпорядження № 70 від 16 квітня 2021 року «Про відновлення опалювального сезону 2020-2021 років». Згідно з цим розпорядженням опалювальний сезон відновлять з 17 квітня до 23 квітня включно для бюджетних установ та інших споживачів.
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