Відзавтра опалювальний сезон відновлять до 23 квітня

У зв’язку з погіршенням погодних мов та зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря, міський голова Золочева Ігор Гриньків видав розпорядження № 70 від 16 квітня 2021 року «Про відновлення опалювального сезону 2020-2021 років». Згідно з цим розпорядженням опалювальний сезон відновлять з 17 квітня до 23 квітня включно для бюджетних установ та інших споживачів.