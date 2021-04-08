Відсьогодні завершено опалювальний сезон

12 квітня 2021 року голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич провів нараду з питання завершення опалювального сезону 2020/2021 років. За підсумками наради вирішено:

– завершити опалювальний сезон 2020/2021 років для житлового фонду та інших споживачів централізованого теплопостачання на підвідомчих територіях з 13 квітня 2021 року;

– завершити опалювальний період 2020/2021 в закладах освіти, охорони здоров’я, та культури на підвідомчих територіях згідно поданих заяв керівників відповідних закладів.