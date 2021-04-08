Новини Золочівщини
10:24, 13 квітня 2021
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Відсьогодні завершено опалювальний сезон

Відсьогодні завершено опалювальний сезон
Gazeta
Фото: НУС
12 квітня 2021 року голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич провів нараду з питання завершення опалювального сезону 2020/2021 років. За підсумками наради вирішено:
– завершити опалювальний сезон 2020/2021 років для житлового фонду та інших споживачів централізованого теплопостачання на підвідомчих територіях з 13 квітня 2021 року;
– завершити опалювальний період 2020/2021 в закладах освіти, охорони здоров’я, та культури на підвідомчих територіях згідно поданих заяв керівників відповідних закладів.
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