Новини Золочівщини
Львівщина залишається у "червоній" зоні. Держкомісія її віднесла до "жовтої"
Міністерство охорони здоров'я України 25 квітня вчергове оновило поділ країни на карантинні зони. «Червоними» залишаються 11 регіонів, зокрема Київ та Львівщина, яку держкомісія з питань ТЕБ і НС з 26 квітня віднесла до «жовтої» зони.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я України 25 квітня. https://moz.gov.ua/uploads/6/30235-oznaky_25042021.pdf
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я України 25 квітня. https://moz.gov.ua/uploads/6/30235-oznaky_25042021.pdf
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