Сьогодні, 19 квітня, відбулось засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС за участю представників від підприємців Золочівського ринку. Послаблювати санітарні вимоги, які передбачені для регіонів, що перебувають у «червоній» карантинній зоні, не будуть.

Під час засідання керівник Державного закладу «Золочівська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров'я України Ігор Білас повідомив про різку динаміку зростання захворювання. Також щодня близько сотні людей лікарі відправляють на самоізоляцію.

Станом на сьогодні за інформацією Ірини Найди, завідувача центральної амбулаторії КНП ЗЦРЛ, ситуація в лікарнях області є критичною, у Золочівській лікарні знаходиться на лікуванні 15 осіб із ковідною пневмонією. Потрібно підвести кисень у палати ковідного відділення, яке вже невдовзі запрацює на базі лікарні.

Керівник відділу освіти молоді та спорту Золочівської міської ради Андрій Заброцький повідомив про переведення одного першого класу Золочівського ОЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 на віддалену форму навчання, та про можливе переведення ще одного класу.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків наголосив: «Звертаюсь до кожного, зрозумійте, обмеження введено не для того, щоб підприємці не торгували, а для того, щоб наші люди не хворіли, щоб перервати ланцюжок зараження. Як тільки динаміка захворювання піде на спад і будуть передумови для переведення Львівщини у «помаранчеву» зону, Державна комісія з питань ТЕБ і НС прийме таке рішення і послабить карантинні вимоги. Бережіть себе і своїх рідних!»