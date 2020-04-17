Новини Золочівщини
14:08, 22 квітня 2020
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Уряд продовжив карантин до 11 травня

Уряд продовжив карантин до 11 травня
Gazeta
Фото: НУС
Кабінет міністрів продовжить карантин в Україні до 11 травня, рішення ухвалили на засіданні сьогодні, 22 квітня.
«Під час ухвалення рішення ми спиралися на моделювання аналітиків Національної академії наук України та дані Міністерства охорони здоров'я, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня», – наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За розрахунками НАН України, очікуються ще два піки захворюваності: один орієнтовно в кінці квітня, другий – між 3 і 8 травня.
«Водночас у нас є чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартову точку цього плану ми називаємо «День К», тобто день кінця карантину. Для його початку є дві умови. По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50 %», – наголосив Денис Шмигаль.
Він зазначив, що за розрахунками експертів цей «День К» в Україні має настати 12 травня.


 

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