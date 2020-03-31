На Львівщині на вихідні не ввели комендантську годину, але попросили утриматись від пересування та перебування у громадських місцях

Національна та патрульна поліція, а також Нацгвардія посилять патрулювання під час вихідних та святкових днів. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 10 квітня, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, що відбулось пізно увечері під головуванням очільника області Максима Козицького в онлайн режимі. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Головам районних держадміністрацій, міст обласного значення, ОТГ та міським головам рекомендували закликати громадян утриматися від пересування та перебування у громадських місцях у період вихідних та святкових днів із 13:00 суботи до 06:00 першого робочого після вихідного чи святкового дня.



