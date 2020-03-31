Новини Золочівщини
17:26, 10 квітня 2020
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На Львівщині на вихідні не ввели комендантську годину, але попросили утриматись від пересування та перебування у громадських місцях

На Львівщині на вихідні не ввели комендантську годину, але попросили утриматись від пересування та перебування у громадських місцях
Gazeta
Фото: НУС

Національна та патрульна поліція, а також Нацгвардія посилять патрулювання під час вихідних та святкових днів. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 10 квітня,  на позачерговому засіданні обласної комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, що відбулось пізно увечері під головуванням очільника області Максима Козицького в онлайн режимі. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Головам районних держадміністрацій, міст обласного значення, ОТГ та міським головам рекомендували закликати громадян утриматися від пересування та перебування у громадських місцях у період вихідних та святкових днів із 13:00 суботи до 06:00 першого робочого після вихідного чи святкового дня.

 

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