Новини Золочівщини
16:14, 22 квітня 2021
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Комісія облради погодила перетворення міського парку відпочинку «Здоров’я» у Золочеві на пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення

Комісія облради погодила перетворення міського парку відпочинку «Здоров’я» у Золочеві на пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні, 21 квітня, постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації погодила створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Міський парк відпочинку «Здоров’я» у м. Золочеві (Золочівська міська рада) на площі 23,44 га. Заповідний об’єкт оголошується з метою збереження парку відпочинку, який сформовано у середині ХХ ст. у заплаві річки Млинівка. У південній частині парку розташований став із островом. Водойма є важливою екосистемою для проживання водно-болотних птахів, зокрема для їх зимівлі.
На території виявлено зростання 49 видів та форм деревно-чагарникової рослинності. Також, під наметом листяних дерев виявлено місцезростання виду, включеного до червоної книги України - булатки великоквіткової.
Дослідження та наукове обґрунтування підготовлено фахівцями національного природного парку «Північне Поділля» (НПП «Північне Поділля» National Nature Park «Pivnichne Podillya»).
Також комісія підтримала зміну меж і площі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» у м. Львові (Львівська міська рада) з 35,66 га до 47,19 га. Дослідження, обґрунтування та експертний висновок підготовлено науковцями Інституту екології Карпат НАН України і Національного університету «Львівська політехніка» (Львівська Політехніка)
«Питання збереження цінних природних комплексів та впорядкування існуючих об’єктів природно-заповідного фонду є пріоритетним для департаменту екології та природних ресурсів», – зазначив директор Руслан Гречаник.
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