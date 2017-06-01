nus.in.ua, 2 червня 2017, 16:37

25 травня, у приміщенні департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації відбулося нагородження переможців конкурсу екологічних відео «Моя екологічна історія», присвяченого Дню Землі, та конкурсу дитячого малюнку «Природа не має кордонів», присвяченого Дням Європи в Україні, який організовано спільно з Департаментом МТД та Міжнародного Співробітництва Львівської ОДА .

У конкурсах взяли участь представники з усіх районів Львівської області та з-за її меж, зокрема, Харківської, Запорізької та Рівненської областей. Загалом це 238 учасників. Зацікавлення екологічними конкурсами є підтвердженням того, що підростає нове, свідоме, екологічно грамотне покоління.

Кожна з надісланих робіт є унікальною, охоплює питання, які турбують як маленьких українців, так і доросле покоління. Завдяки роботам можна дізнатися, як брикетувати опале листя та отримувати біопаливо, як поєднати економіку та екологію (за виручені від зібраної макулатуру кошти – купити дерево для пришкільної території), як можуть розвиватися події на Землі, коли людина не турбуватиметься про навколишнє середовище, вважаючи себе тут господарем, як простими вчинками, за допомогою рукавичок та лопат, можна очистити джерела та територію навколо власних домівок.

Найкраще з поставленою задачею у проектних відео справилися учасники, які не лише висвітлили екологічні проблеми, але й запропонували шляхи їх вирішення та безпосередньо долучилися до цього, а молоді художники у темі природи без кордонів охопили та поєднали тваринний та рослинний світи, вплив людини на середовище та всіх людей під гаслом, яке відображає і назва конкурсу «Природа не має кордонів».

Приємно, що серед переможців і золочів‘яни. Отож вітаємо переможців: конкурс дитячого малюнку «Природа не має кордонів» – І місце Ільчук Наталія (13 років, ЦДЮТ м. Золочів, арт-гурток «Палітра»); конкурс екологічного відео «Моя екологічна історія» ІІІ місце Щур Віталій (Золочівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1).

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації вдячний юним українцям, яким небайдужа природа, за участь у конкурсах, за ініціативність, креативність та творчість, яку представлено в роботах.

Бажаємо лету до нових вершин, перемог у нових конкурсах та цікавих і неповторних літніх канікул.