Новини Золочівщини
У ЗОЛОЧЕВІ ВІДБУДЕТЬСЯ АКЦІЯ З ВИСАДКИ ПОНАД 2000 ДЕРЕВ
17 квітня у місті Золочів компанія ICOOLA.UA у партнерстві з Департаментом
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,
Золочівською міською радою та ДП «Золочівське лісове господарство»
організовують масштабну висадку дерев в рамках екологічної кампанії
«Садимо 1 дерево за 1 відновлений смартфон». В акції також візьме участь
відома інстаблогерка мільйонниця Наталі Литвин.
Компанія ICOOLA.UA займається відновленням пошкоджених та вживаних
смартфонів і однією з перших в Україні прийняла рішення застосувати
принципи сталого розвитку у своїй діяльності задля збереження довкілля та
реалізації соціально відповідальних проєктів. Такий підхід є звичним для
європейського бізнесу, тому українські компанії також повинні
переорієнтовуватись на нові правила гри.
«Наша діяльність безпосередньо впливає на зменшення об’ємів виробництва
нових смартфонів. Оскільки в процесі виготовлення 1 пристрою у довкілля
потрапляє близько 100 кг виробничих відходів, то ж кожного разу, коли
людина приймає рішення купити відновлений смартфон замість нового, вона
допомагає зберегти довкілля від забруднення електронним сміттям. Проте ми
вирішили, що можемо збільшити позитивний вплив на відновлення довкілля в
процесі нашої діяльності, тому запустили безстрокову кампанію «Садимо 1
дерево за 1 відновлений смартфон» в рамках якої з кожного проданого
девайсу ми виділяємо кошти на закупівлю одного саджанця дерева», –
розповідає засновник компанії Роман Крук.
Акція 17 квітня відбудеться у партнерстві з Департаментом екології та
природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,
Золочівською міською радою та ДП «Золочівське лісове господарство».
Участь у висадці дерев візьмуть члени команди ICOOLA.UA, партнерські
організації та волонтери. Акція буде відбуватись з дотриманням усіх
карантинних норм.
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,
Золочівською міською радою та ДП «Золочівське лісове господарство»
організовують масштабну висадку дерев в рамках екологічної кампанії
«Садимо 1 дерево за 1 відновлений смартфон». В акції також візьме участь
відома інстаблогерка мільйонниця Наталі Литвин.
Компанія ICOOLA.UA займається відновленням пошкоджених та вживаних
смартфонів і однією з перших в Україні прийняла рішення застосувати
принципи сталого розвитку у своїй діяльності задля збереження довкілля та
реалізації соціально відповідальних проєктів. Такий підхід є звичним для
європейського бізнесу, тому українські компанії також повинні
переорієнтовуватись на нові правила гри.
«Наша діяльність безпосередньо впливає на зменшення об’ємів виробництва
нових смартфонів. Оскільки в процесі виготовлення 1 пристрою у довкілля
потрапляє близько 100 кг виробничих відходів, то ж кожного разу, коли
людина приймає рішення купити відновлений смартфон замість нового, вона
допомагає зберегти довкілля від забруднення електронним сміттям. Проте ми
вирішили, що можемо збільшити позитивний вплив на відновлення довкілля в
процесі нашої діяльності, тому запустили безстрокову кампанію «Садимо 1
дерево за 1 відновлений смартфон» в рамках якої з кожного проданого
девайсу ми виділяємо кошти на закупівлю одного саджанця дерева», –
розповідає засновник компанії Роман Крук.
Акція 17 квітня відбудеться у партнерстві з Департаментом екології та
природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,
Золочівською міською радою та ДП «Золочівське лісове господарство».
Участь у висадці дерев візьмуть члени команди ICOOLA.UA, партнерські
організації та волонтери. Акція буде відбуватись з дотриманням усіх
карантинних норм.
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