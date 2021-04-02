У ЗОЛОЧЕВІ ВІДБУДЕТЬСЯ АКЦІЯ З ВИСАДКИ ПОНАД 2000 ДЕРЕВ

17 квітня у місті Золочів компанія ICOOLA.UA у партнерстві з Департаментом

екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,

Золочівською міською радою та ДП «Золочівське лісове господарство»

організовують масштабну висадку дерев в рамках екологічної кампанії

«Садимо 1 дерево за 1 відновлений смартфон». В акції також візьме участь

відома інстаблогерка мільйонниця Наталі Литвин.

Компанія ICOOLA.UA займається відновленням пошкоджених та вживаних

смартфонів і однією з перших в Україні прийняла рішення застосувати

принципи сталого розвитку у своїй діяльності задля збереження довкілля та

реалізації соціально відповідальних проєктів. Такий підхід є звичним для

європейського бізнесу, тому українські компанії також повинні

переорієнтовуватись на нові правила гри.

«Наша діяльність безпосередньо впливає на зменшення об’ємів виробництва

нових смартфонів. Оскільки в процесі виготовлення 1 пристрою у довкілля

потрапляє близько 100 кг виробничих відходів, то ж кожного разу, коли

людина приймає рішення купити відновлений смартфон замість нового, вона

допомагає зберегти довкілля від забруднення електронним сміттям. Проте ми

вирішили, що можемо збільшити позитивний вплив на відновлення довкілля в

процесі нашої діяльності, тому запустили безстрокову кампанію «Садимо 1

дерево за 1 відновлений смартфон» в рамках якої з кожного проданого

девайсу ми виділяємо кошти на закупівлю одного саджанця дерева», –

розповідає засновник компанії Роман Крук.

Акція 17 квітня відбудеться у партнерстві з Департаментом екології та

природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,

Золочівською міською радою та ДП «Золочівське лісове господарство».

Участь у висадці дерев візьмуть члени команди ICOOLA.UA, партнерські

організації та волонтери. Акція буде відбуватись з дотриманням усіх

карантинних норм.