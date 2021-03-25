Новини Золочівщини
14:25, 12 квітня 2021
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У Золочеві відбулося пробне ЗНО

У Золочеві відбулося пробне ЗНО
Gazeta
Фото: НУС
10 квітня в Золочівському ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 ім. Маркіяна Шашкевича відбулося пробне ЗНО з усіх предметів (крім іноземної мови), в яких взяли участь 214 учасників (98,6 % усіх зареєстрованих). Пробне ЗНО забезпечували: відповідальний за пункт тестування, помічник відповідального, 30 старших інструкторів (інструкторів), 5 чергових, 2 медичні сестри, працівники Золочівського відділу поліції. Всі учасники пробного ЗНО дотримувалися протиепідемічних заходів як до входу до пункту тестування, так і протягом усього періоду оцінювання: вони перебували в масках, дотримувалися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування. Процедура допуску до пункту тестування передбачала проходження термометрії та ідентифікації учасників пробного ЗНО. Висока явка учасників пробного ЗНО засвідчила відповідальне ставлення учасників і бажання попрацювати в умовах, максимально наближених до основної сесії ЗНО. Дякуємо усім залученим, відповідальним працівникам за успішну організацію і проведення пробного ЗНО.
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