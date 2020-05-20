Уряд скасував пробне ЗНО. Воно відбудеться онлайн
У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури.
Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування, запланованого на 15 червня.
У суботу, 13 червня, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу МОЗ.
«Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня», — зазначив Степанов.
За словами очільника МОЗ, це зробили через зростання кількості хворих на COVID-19.
Водночас, УЦОЯО на своєму сайті написав:
"Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок”.
Центр пропонує учасникам пройти тестування вдома:
15 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.
- Виконати завдання тестового зошита.
- До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
- Отримати свій результат за тестування.
17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей із того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.
- Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.
- До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
- Отримати свій результат за тестування.
"Під час роботи з тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня", – наголосили в УЦЯО.