Новини Золочівщини
11:31, 13 червня 2020
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Уряд скасував пробне ЗНО. Воно відбудеться онлайн

Уряд скасував пробне ЗНО. Воно відбудеться онлайн
Gazeta
Фото: НУС

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури.
Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування, запланованого на 15 червня.
У суботу, 13 червня, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу МОЗ.
«Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня», — зазначив Степанов.
За словами очільника МОЗ, це зробили через зростання кількості хворих на COVID-19.
Наразі на сайті Кабміну опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови № 392 виключено слово «пробне»).

Водночас, УЦОЯО на своєму сайті написав:

"Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок”.

Центр пропонує учасникам пройти тестування вдома:

15 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

  •   Виконати завдання тестового зошита.
  •   До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
  •   Отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей із того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

  •   Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.
  •   До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
  •   Отримати свій результат за тестування.

"Під час роботи з тестовим зошитом  намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня", наголосили в УЦЯО.

 
 
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