Новини Золочівщини
17:07, 25 березня 2021
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Запрошення-перепустки на пробне ЗНО уже розміщені на інформаційних сторінках учасників

Запрошення-перепустки на пробне ЗНО уже розміщені на інформаційних сторінках учасників
Gazeta
Фото: НУС
Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти здійснено розподіл учасників пробного ЗНО за пунктами проведення.
З 25 лютого 2021 р. учасники пробного ЗНО з Волинської, Львівської та Рівненської областей мають можливість роздрукувати запрошення-перепустки для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, де вказані адреси пунктів проведення.
Для цього необхідно зайти на «Інформаційну сторінку учасника ПЗНО» (за логіном та пінкодом, який отримали під час реєстрації) на сайті ЛРЦОЯО http://lv.testportal.gov.ua .
Нагадуємо, що допуск учасників у пункти проведення пробного ЗНО здійснюється
з 10 год.15 хв. до 10 год.50 хв. за наявності документа, що посвідчує особу (паспорта чи свідоцтва про народження) та запрошення-перепустки у день тестування 10 квітня 2021 року.

Здобудеш освіту — побачиш більше світу!
Бажаємо успіху!
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