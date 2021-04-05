Науково-дослідницька робота Віталія ГАНУСИЧА отримала ІІ місце на ХІV Міжнародному конкурсі з українознавства

«Національна пам’ять має бути не тягарем помилок, а спонукою до руху вперед. Саме це може бути критерієм добору сюжетів для історичного наративу. Бо ж минуле може свідчити про непереможну силу національної консолідації в творенні нового, в захисті батьківщини, в мистецькому пошуку»

Архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ

Ігор Ісіченко



Нещодавно наша газета писала про талановиту юнку, ученицю Плугівського НВК, вихованку секції історичного краєзнавства Золочівської МАН Анастасію Віхасту, яка висловила свою думку про екологічні проблеми нашого краю. Сьогодні наша розповідь про ще одного вихованця Золочівської Малої академії наук учнівської молоді, учня цієї ж школи Віталія Івановича Ганусича.

Захоплення Віталія – це історія, а точніше – історичне краєзнавство. І в цій царині юнак здобув неабияких результатів: науково-дослідницька робота Віталія отримала друге місце на ХІV Міжнародному конкурсі з українознавства, що, безперечно, є великим здобутком для десятикласника. Тема науково-дослідницької роботи: «Репрезентація національної пам’яті: братське поховання часів Другої світової війни та могили героїв ОУН-УПА місцевого значення». Тема вибрана учнем не випадково, адже у сучасному світі все помітнішою стає суспільна зацікавленість до осмислення власної минувшини. Тепер, коли Україна зіткнулася із новими випробуваннями, пов’язаними з російсько-українським збройним протистоянням, проблема формування культу героїв актуальна як ніколи. Шанобливе ставлення до полеглих у боротьбі за незалежність і добробут нації є свідченням високої культури і моральності суспільства. Тому пошук достовірних фактів про життя героїв, які в свій час віддали за Україну життя, збереження їх могил та вшанування пам’яті є одним з головних завдань національно-патріотичного виховання молодого покоління. Для Віталія ця тема має особливе значення, адже саме учні Плугівської школи, вихованці секції історичного краєзнавства МАН опікуються могилами полеглих героїв.

«Для написання першого розділу цієї науково-дослідницької роботи я використав інформацію, яка частково окреслена у статтях О. Гаврилюка та Х. Харчук, присвячених питанню охорони пам’яток воєнної історії. А от з праці Ю. Зерній взято дані про зміни у державній політиці пам’яті в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. та аналіз проблем в цій сфері. Для правильного термінологічного визначення термінів «історична пам’ять» та «національна пам’ять», я використав статтю В. Солдатенка. У монографії Л. Нагорної розглянуто феномен історичної пам'яті, його місце і роль в системі суспільних цінностей, а також механізми актуалізації минулого у пізнавальному процесі і в ідентифікаційних практиках. Другий розділ дослідження присвячується діяльності ОУН-УПА та загиблих героїв у межах нашого краю. Частково інформація отримана від місцевих жителів, а також з книги «Золочівська округа ОУН 1943–1952 рр.». Велику джерелознавчу цінність безперечно мають спогади старожилів, мешканців села, а також тих людей, які просто були знайомі з загиблими героями», – розповідає Віталій. «Мета моєї роботи полягає у пошуку достовірних фактів про життя героїв ОУН-УПА, що є головним елементом відродження історичної пам’яті як основи для формування національної самоідентичності», – захопливо розповідає юний історик-краєзнавець про свою роботу.

Як бачимо, проведення дослідження та написання наукової роботи надзвичайно клопітка праця, яка потребує значних знань з історії та краєзнавства, навиків роботи з науковою літературою та іншими інформаційними джерелами, вміння проводити дослідження та презентувати його результати у науковій роботі тощо. Приємно, коли така титанічна праця отримує визнання. Це заохочує учнів до подальших досліджень, стимулює розвиватись та вдосконалюватись.

Неможливо не згадати про талановитого вчителя, наставника юних дослідників – керівника секції історичного краєзнавства Золочівської МАН Лілію Богданівну Саврас. Лілія Богданівна – завуч з виховної роботи, вчитель історії та географії Плугівського НВК. А за сумісництвом – керівник секції МАН. А ще, і це найголовніше, Лілія Богданівна – талановитий педагог і виховник, який вміє організувати, навчити, надихнути своїх учнів до пошуку і праці, навчання і суспільно корисної роботи, спонукає їх мати власну думку, бути громадсько активними членами суспільства і патріотами своє Батьківщини. Низький уклін і шана таким Вчителям!

Віталію побажаємо нових здобутків, успіхів у навчанні, здоров’я та наснаги у пошуку нових ідей!

А ми і надалі з цікавістю будемо спостерігати та талановитою молоддю нашої громади.