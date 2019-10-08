🎥🎥🎥«Дякую, тобі, гвардійцю!» - відеопривітання з Днем Національної гвардії України

✅Напередодні Дня Національної гвардії України, представники органів виконавчої влади, журналісти, представники духовенства та волонтери, колеги із операції UNIFIER подякували гвардійцям за їх ратну та сумлінну службу своєму народові та захист своєї Батьківщини.

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