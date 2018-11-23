У Золочеві відбувся урочистий захід до Дня українського добровольця

У переддень Дня українського добровольця у малому залі Золочівського районного Народного дому відбувся урочистий захід, на якому пошанували добровольців, людей, які свідомо, за покликом власного серця, стали на захист своєї Батьківщини і захищають рідну землю від загарбників.

День українського добровольця – став символом справжнього об’єднання усіх людей доброї волі, які захищають Україну та допомагають зміцнювати обороноздатність нашої армії. Рішенням Верховної Ради було закарбовано навіки героїзм українських лицарів.

14 березня 2014 року перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом. Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити, адже добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати професійну заміну добробатам.

Представники влади, місцевого самоврядування, гвардійці Навчального центру вітали добровольців, нагороджували подяками. Також для них був організований святковий концерт.

«Це свято – є символом вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та підтримку ініціатив громадськості», – наголосив заступник голови Золочівської райдержадміністрації Віктор Олійник.