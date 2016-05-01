24 травня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

У Золочеві відзначили 156-річницю перепоховання Тараса Шевченка

nus.in.ua, 22 тра 2017, 17:41
0
161
Роздрукувати
У Золочеві відзначили 156-річницю перепоховання Тараса Шевченка

 

 

Сьогодні пам'ятний день - 22 травня 1861 року відбулось перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева, з нагоди чого у Золочеві на площі біля пам'ятника Шевчанка відбулися заходи по вшануванню 156-річниці від часу перепоховання Кобзаря на українській землі.

Детальніше дивіться у відео.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря

Урочистості з нагоди 203-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря59

До 155-ї річниці перепоховання Тараса ШЕВЧЕНКА

До 155-ї річниці перепоховання Тараса ШЕВЧЕНКА342

До 154-річниці перепоховання Тараса Шевченка

До 154-річниці перепоховання Тараса Шевченка285

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.