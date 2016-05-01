У Золочеві відзначили 156-річницю перепоховання Тараса Шевченка

nus.in.ua, 22 тра 2017, 17:41

Сьогодні пам'ятний день - 22 травня 1861 року відбулось перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева, з нагоди чого у Золочеві на площі біля пам'ятника Шевчанка відбулися заходи по вшануванню 156-річниці від часу перепоховання Кобзаря на українській землі.

Детальніше дивіться у відео.