Дітям про Небесну Сотню. Відео

Напередодні Дня Героїв Небесної Сотні Національний музей Революції Гідності презентував новий освітній ролик “Люди створюють історію”, виготовлений разом із з командою компанії "WhiteMovie Production".



Відео створено передусім для школярів. Адже історії розповідають школярі – свідки тих подій. Воно змальовує історію, що допоможе сформувати цілісне уявлення про значення та цінності Революції Гідності, розповідає, що спонукало українців вийти на Майдан, яких змін зазнала їхня свідомість та як ці події вплинули на майбутнє України. Відеоролик слугуватиме додатковим джерелом матеріалу для вчителів історії та батьків, які хочуть розповісти своїм дітям про Революцію Гідності.



Про особливості роботи над цим відеороликом і темою Майдану розповіли продюсер Максим Заїка та режисерка Нелля Дубовська.



“Створення цього відео для нас також було певним дослідженням. Коли будуєш історію на інтерв’ю, можеш прогнозувати, але стовідсотково не знаєш, якими будуть відповіді. Я здивувалася, що є проблема необізнаності школярів у темі Майдану. Дітям складно відповісти на запитання про Революцію Гідності. Із дітьми треба, по-перше, говорити їхньою мовою – це покоління візуального контенту. А по-друге, це треба робити чесно, не моралізуючи. Бо то покоління, яке не сприймає пропаганду. Тому важливо було, щоб цю історію розповіли діти. Діти активістів Майдану, які пам’ятають щось про ці події, можуть розповісти про них, їм є що згадати, й вони мають уже певну громадянську позицію. Також героєм ролика є хлопець, який тільки пізнає тему. Він художник і хоче створити комікс про Революцію Гідності. Хочеться, щоб таких дітей ставало більше. Для цього ролик і створено”, – наголосила Нелля Дубовська, режисерка компанії" WhiteMovie Production".



“Для нас робота над цим проєктом особливо важлива. Адже тема відео – і про Майдан як явище, і про пам’ять, ушанування Героїв Небесної Сотні. Важливо, що у цьому відео підлітки розповідають підліткам про ті події та про ті теми. Цим воно й особливе”, – додав Максим Заїка, продюсер "WhiteMovie Production".



