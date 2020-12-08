Новини Золочівщини
10:11, 29 січня 2021
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Вітання з ювілеєм для Наталії Григорівни БОГУШ

Вітання з ювілеєм для Наталії Григорівни БОГУШ
Gazeta
Фото: НУС
Адміністрація та колектив Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» щиро вітає з ювілеєм
завідувача відділенням Наталію Григорівну БОГУШ.

Ваш ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.
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