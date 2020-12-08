Вітання з ювілеєм для Наталії Григорівни БОГУШ

Адміністрація та колектив Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» щиро вітає з ювілеєм

завідувача відділенням Наталію Григорівну БОГУШ.



Ваш ювілей – щаслива дата.

І сумніватись тут не слід.

Нехай сьогодні наші привітання

У серці Вашому залишать добрий слід.

Отож прийміть найкращі привітання

Здоров’я, щастя та багато літ.

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Даруєм Вам у цей святковий день.

Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.

Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,

Радості земної і тепла.