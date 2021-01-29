Новини Золочівщини
17:42, 30 січня 2021
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Вітання для Анни Миколаївни ЛЕХ

Вітання для Анни Миколаївни ЛЕХ
Gazeta
Фото: НУС
Адміністрація та колектив Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» щиро вітають з днем народження соціального робітника Аллу Миколаївну ЛЕХ.
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
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