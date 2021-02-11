Через надзвичайну ситуацію із снігопадами до громади звернувся міський голова Золочева Ігор Гриньків. «Незважаючи на всі наші зусилля, немає поки що транспортного сполучення до декількох наших сіл та хуторів, завужено через завали снігом проїзди у Золочеві. Декілька годин тому повернувся з дороги між селами Червоне і Княже. З допомогою агрофірми «Княжі лани» та фірми «Дрог-Буд» снігові завали розчистили. Але чи надовго? Знову передають штормове попередження, дороги закурює снігом.

Дорогу від с. Ясенівці до с. Бонишин також замело. Староста цих сіл Ярослав Сенчук та трактористи докладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити сполучення між селами.

Не вдається поки що розчистити дорогу до сіл Копані, Обертасів та інших.»

Голова Золочівської громади закликає усіх зберігати спокій: «Ситуація контрольована. Цей снігопад як і будь-яка інша надзвичайна ситуація показує хто є хто, проявляє найкращі та найгірші людські якості. Вже декілька діб нам та дорожникам допомагають технікою агрофірми, будівельники, підприємці, військові. Самовіддано і жертовно. Комунальники та дорожники сплять по декілька годин на добу. Дякую усім їм. Підсумки проведемо по завершенню стихії. Дякую кожному з Вас, хто взявши в руки снігові лопати, розчистив від снігу прибудинкову територію біля багатоповерхового будинку, тротуар чи будь-яку іншу громадську територію. В єдності – наша сила!»