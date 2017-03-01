nus.in.ua, 20 грудня 2018, 14:01

Останніми днями зима дісталась і Золочівщини. Два дні поспіль значні снігопади ускладнювали рух транспорту та перехожих. Зрозуміло, що комунальникам, серед яких в основному – жінки, не всюди встигали порозчищувати тротуари. Якщо до розчищання доріг було залучено техніку, то тротуари, пішохідні доріжки в парках і скверах доводилось розчищати вручну. На допомогу комунальникам вийшли працівники Золочівської міської ради разом із міським головою. 18 грудня спільними зусиллями розчистили площу Вічеву. Побачивши, як працюють міський голова разом з колективом та депутатами, почали приєднуватись і жителі міста.

Міський голова Ігор Гриньків з цього приводу звернувся до громади Золочева через свою сторінку у Фейсбук. Відео моментально розлетілось мережею та невдовзі кількість переглядів становила більше п’яти тисяч.

– Шановні золочів’яни, за короткий період часу випало дуже багато снігу. Зрозуміло, що для комунальників це клопіт, тому що двірники, значна частина яких жінки, не можуть розчистити вулиці, площі, проїзди. У правилах благоустрою міста передбачено те, що в час снігопаду кожен господар навпроти себе прибирає сніг. Саме це ми робимо сьогодні. Колектив міської ради разом з комунальниками розчищає площу біля міської ради, біля ялинки. Дуже сподіваюсь, що ця ініціатива буде підтримана всіма господарями міста.

До ініціативи тут же приєднався житель міста Олександр Рибась:

– Всі виходьте і ставайте поруч із міським головою та депутатами та прибирайте у своєму місті. Снігу навалило багато. Будьмо господарями у своїй хаті, – звернувся до молоді пан Олександр.

А тим часом приклад з дорослих брали дітлахи із своїми іграшковими лопатами. Тривала «боротьба із снігопадами» і в мережі Фейсбук. Один з користувачів зауважив, що, на його думку «сніг у Золочеві не прибирають». У відповідь золочів’янка Марія написала: «Усі тротуари і доріжки прогорнуті і розчищені, здебільшого жіночими руками комунальниць. А якби кожен підприємець, власник магазину, власник приватного дому чи жителі ОСББ вийшли і зробили так, як пише Закон, в даному випадку правила благоустрою, то снігу б було значно менше. На жаль, ми не в Європі, в нас не накладають за це штраф, як не штрафують за ляпання язиком у соціальних мережах... А скільки б грошей пішло в бюджет!». Підтримала її й інша користувачка Фейсбуку, пані Наталія: «Кожен може спробувати попрацювати в комунальній сфері і відчути що це! Мізерна зарплата, зневажливе відношення жителів до працівників комунального підприємства і тяжка праця. Кожен може спробувати, а потім писати коментарі...».

То ж, дорогі золочів’яни, будьмо свідомими того, що це наше місто і ми в ньому господарі. Так, як господаримо у своїх домівках, дбаємо про красу і порядок, так дбаймо про те, щоб наше місто було гарним і ошатним.

Леся ГОРГОТА