Новини Золочівщини
Святвечір – з подякою!
Пролунав дзвінок: «Брате! Приїжджай на вечерю», – почув я в телефоні. Маю «хорошу» дружину і «веселих» дітей, але не один вже рік вечеряю не з сім’єю, а з родиною.
Вечеря затягнулася, співали колядки. З запізненням повертався додому. Однією машиною доїхав на горбик, стояв на зупинці проти Вороняцької церкви. Підійшов до мене чоловік і питає: «Що ж стоїте в такий мороз?». Я відповів: «Потрібно доїхати до Шпиколос. Співаю в хорі і хочу встигнути на 12 годину до церкви. Сідайте, я вас відвезу…».
Приїхали в село. Чоловік плати не взяв, не сказав свого імені, розвернув свого автомобіля і назад повернувся в місто.
Я стояв здивований зі сльозами в очах і потихеньку пішов до церковці.
Як дивно! Є Бог на світі, який посилає добрих і чуйних людей в таку хвилину.
Хочу щиро, від душі подякувати цій незнайомій людині за таке чуйне і чисте серце.
Бажаю йому і його сім’ї міцного здоров’я, безмежного щастя і великих удач у його справжніх ділах.
Бережи, Боже, таких людей.
Христос Хрещається!
Вечеря затягнулася, співали колядки. З запізненням повертався додому. Однією машиною доїхав на горбик, стояв на зупинці проти Вороняцької церкви. Підійшов до мене чоловік і питає: «Що ж стоїте в такий мороз?». Я відповів: «Потрібно доїхати до Шпиколос. Співаю в хорі і хочу встигнути на 12 годину до церкви. Сідайте, я вас відвезу…».
Приїхали в село. Чоловік плати не взяв, не сказав свого імені, розвернув свого автомобіля і назад повернувся в місто.
Я стояв здивований зі сльозами в очах і потихеньку пішов до церковці.
Як дивно! Є Бог на світі, який посилає добрих і чуйних людей в таку хвилину.
Хочу щиро, від душі подякувати цій незнайомій людині за таке чуйне і чисте серце.
Бажаю йому і його сім’ї міцного здоров’я, безмежного щастя і великих удач у його справжніх ділах.
Бережи, Боже, таких людей.
Христос Хрещається!
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