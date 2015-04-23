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Посвятили нову каплицю

nus.in.ua, 14 липня 2017, 14:13
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Посвятили нову каплицю

У неділю, 9 липня, спільно зібрала громаду села Коропець радісна і важлива подія. У селі освячували новозбудовану каплицю. Колись на цьому місці стояв дерев‘яний хрест, який з плином часу зазнавав руйнувань і його періодично доводилось оновлювати. А цьогоріч вихідець із села, підприємець Василь Кривуцький з родиною збудували нову каплицю.
Парох села отець Микола привітав громаду із такою величною подією у іхньому селі  та склав подяку за щиру жертву фундаторам і будівничим цієї каплиці
– Господь завжди шукає тих, хто відкриває перед ним своє серце.  Ця ідея, мрія, виношувалась дуже давно. Ми не думали, що вона буде така гарна. Ми сьогодні дякуємо Богу, що в нашому селі знайшлись ті жертводавці, які втілили цю ідею в життя. Складаю велику подяку родині Василя Кривуцького за цей дар для нашого села. І сьогодні ваша праця лише підкреслює, що немає неможливого для тих, хто щиро вірить у результат своєї справи. Це святе місце. Тепер коли, люди проходитимуть повз каплицю не просто перехрестяться, а й згадають й попросять ласки у Бога для жертводавців. Я щиро дякую Вам, що ви не забуваєте свого роду, свого села. Від імені всієї громади бажаю родині Кривуцьких здоров‘я, достатку і Божого благословення. Щиро-щиро Вам дякую.
В знак поваги і шани громада села вручила Василю Кривуцькому коровай як символ достатку і здоров‘я. Багатоголосо звучало многоліття для жертводавців, жителів села та гостей.

Леся ГОРГОТА
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