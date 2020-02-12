У Золочеві троє чоловіків організували торгівлю фальсифікованими алкоголем та сигаретами

Сьогодні, 12 січня, прес-служби трьох відомств: СБУ, прокуратури та Нацполіції повідомили, що у Золочівському районі троє чоловіків організували торгівлю фальсифікованими алкоголем та сигаретами. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже шість тисяч пляшок підробок з магазинів у Золочеві та кількох сусідніх селах.

Незаконну торгівлю організував власник магазинів із Золочева разом з двома своїми родичами. Відомо, що двом чоловікам по 33 роки, третьому – 38. Сурогатний алкоголь та сигарети із підробленими акцизними марками вони продавали у власних магазинах у районі.

Правоохоронці провели п'ять обшуків, зокрема у магазинах та складах, а також за адресами, де проживають зловмисники. Вони вилучили 5700 пляшок підробленої горілки відомих марок українського виробництва. Їхня загальна вартість становить 1 млн грн. Правоохоронці не називають марок алкоголю, який підробляли.

Також зловмисники торгували і підробленими сигаретами, під час обшуків правоохоронці нарахували 11 тис. пачок. Усі підробки вилучено із продажу.

За попередніми висновками експертів, вказану продукцію виготовлено із сировини сумнівного походження і вона є небезпечною для здоров’я громадян. Наразі контрафактний товар вилучено із продажу. Встановлюються джерела його походження.

Розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Викриття зловмисників проводилось оперативниками УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими Бродівського ВП ГУ НП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.