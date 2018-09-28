Першопрохід каяком річкою Західний Буг

Насолоджуватися природою в карантин через коронавірус не просто можна, а необхідно! А якщо це ще й сприяє популяризації активного відпочинку, розвитку туризму – тим паче!



Саме так зробив Михайло Петелицький, власник kayakcenter.kyiv.ua. Чоловік поділився у соціальній мережі Фейсбук своїм досвідом сплаву річкою Західний Буг. Детальніше про враження читайте:

«Сьогодні НАРЕШТІ зробив те, що хотів і планував не один рік – першопрохід каяком по річці Західний Буг від с. Руда Колтівська до с. Білий Камінь. Річка, очікувано, «дика!, абсолютно неходжена з численними завалами і навіть величезною бобровою греблею, яка повністю перекриває Західний Буг в його верхній частині і утворює своєрідне маленьке водосховище на сотні метрів. Якщо коротко то висновки такі. Річка в цій частині (з деякими застереженнями) цілком придатна і цікава для сплавів вихідного дня. До точок старту і фінішу легко доїхати на авто нормальними асфальтовими дорогами. Загальна пройдена відстань – близько 15км. Час старту – 9:15, час фінішу – 14:35. Відрізок річки пройдено на короткому кроссовер-каяку, спеціально придуманому для таких річок – Dagger Axis-10.5 (320cm). Річка потребує значних робіт з розчищення завалів, щоб можна було безпечно сплавлятися на ширшому спектрі плавзасобів (каяки-двійки, міні-рафти, надувні кількамісні каяки, каркасі байдарки).

Через наявність кількох мостів з бетонними опорами, між якими дуже мала відстань не надто придатні для проходження Бугом будуть катамарани та великі рафти. На даний момент, через велику кількість завалів і дерев які низько нависають над річкою я б не радив ходити в час весняного паводку, або після сильних дощів, коли вода підіймається ще на 40-50-70см і швидкість течії значно зростає, а разом з цим зростає ризик що на черговому завалі вас може притиснути до поваленого дерева.

По середній воді цілком нормально, більшість завалів можна пройти попід низом. Глибина річки достатня для комфортного веслування, веслувати досить комфортно, весло рідко чіпляє дно. Глибина глибшої частини русла річки на перших кількох км. від села Руда Колтівська переважно 50-60см, далі глибина збільшується, місцями до 2м і більше. Від села Сасів глибина дещо збільшується переважно до 1м. і зберігається такою ж на переважній більшості відрізку до Білого Каменя. Після села Сасів і до Білого Каменя є чимало перекатів і маленьких порогів, але сповна насолодитися ними не дають ті ж таки завали, які місцями просто нависають над порогом і роблять його непрохідним. перед селом Білий Камінь є непрохідна гребля, яка відсікає частину потоку «на нужди сєльського хозяйства» ще з радянських часів і створює непрохідний бар’єр для будь-яких видів риб чи іншої іхтіофауни. Через цей забір води перед селом річка трохи міліє і сповільнюється. (Цікаво чи цю воду місцеве населення використовує для побутових потреб, чи всі давно сидять на свердловинах) – риби в річці не видно, зовсім. Поспостерігати за довколишніми краєвидами не вдасться, адже річка тече в руслі на глибині 2-4м. Тому увесь час ви будете насолоджуватися лише річкою і крутими берегами, які до слова є переважно рукотворними. Ці масштабні роботи з випрямлення русла Західного Бугу провели ще в 70-80х роках (чим, по-суті, знищили багатющу екосистему річки, в якій колись водилися такі види риб як лин і навіть вугор європейський). Якщо забажаєте хардкору – їдьте сміливо на точку старту в с. Руда Колтівська, але якщо ви не готові до «сплаву з перешкодами» тоді варто стартувати від мосту перед с. Сасів (хоча і тут є 3-4 місця, де доведеться вийти з каяка щоб обійти перешкоди). Якщо ви мандруєте з Києва до Карпат, то ви легко можете доїхати до місця старту в с. Сасів повернувши з траси Київ-Чоп в бік Підгорецького замку і далі в напрямку м. Золочів.

P.S. Сподіваюся, що моя розвідка надихне інших каякерів пройтися цим маршрутом і попутно розчистити декілька завалів.»