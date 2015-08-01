Необхідні державні гарантії для реалізації важливих проектів

nus.in.ua, 28 вересня 2018, 16:20

Учора, 19 вересня, в Департаменті екології Львівської обласної державної адміністрації відбулась робоча нарада за участю заступника керівника департаменту Максима Василишина, провідних фахівців департаменту, міських голів та керівників водоканалів тих міст, які знаходяться у басейні річки Західний Буг.

Серед присутніх і міський голова Золочева Ігор Гриньків та керівник МКП «Золочівводоканал» Михайло Венгер. Національний Фонд Охорони Навколишнього Середовища і Водного Господарства Республіки Польща фінансує екологічні проекти для західної частини України (де є пряма зацікавленість в очищенні Західного Бугу).

Ігор Гриньків, міський голова Золочева:

– Польща зацікавлена налагоджувати співробітництво з іншими державами, особливо ж з представниками української спільноти, разом з якими могла б більше зробити в екологічній сфері. Маємо приклад, коли упродовж двох десятиліть Воєводський фонд з охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами в Ольштині (Польща) фінансує проекти, які забезпечують охорону і відновлення довкілля. Мова йде про те, що, турбуючись про чистоту водних ресурсів Польщі, поляки розуміють, що одним із джерел забруднення Вісли є води, які несе річка Західний Буг. Як говорять представники їхнього фонду охорони навколишнього середовища, гроші – важлива річ, але не найважливіша. Важливо змінити свідомість людини. Західний Буг витікає у нас, у Верхобужі, і поволі до нього впадають інші потічки, річки. І коли ми тут забруднюємо воду, так чи інакше вони потрапляють у Західний Буг, а там – у Віслу. Через те поляки, дбаючи про власну екологію, намагаються допомагати нам у впорядкуванні наших очисних споруд, власне в тих населених пунктах, які є в басейні Західного Бугу, мереж водовідведення. Представник Національного Фонду Охорони Навколишнього Середовища і Водного Господарства Республіки Польща на еко-форумі у Львові, який нещодавно проходив, і де був присутній мій заступник Василь Гавришків, разом з представниками інших міст обговорювали питання про можливість надання кредитів українським містам для вирішення цих питань. Вони сьогодні пропонують надання кредиту на тривалий період часу в розмірі шістдесяти відсотків від загальної вартості проекту під гарантії уряду. Для малих міст Львівщини таких, як Золочів, Жовква, Кам’янка-Бузька й інших, котрі хотіли б мати сьогодні нормальні мережі водовідведення і хороші очисні, це дуже спокусливо. Якщо говорити про Золочів, про очисні споруди, то вони працюють дуже задовільно, але, вони технічно застарілими. І хоча вони нормально працюють сьогодні, нам потрібно думати про завтрашній день і треба робити нові очисні. За підрахунками словенської компанії «РІКО» будівництво нових очисних для нас становитиме десь близько 60 мільйонів гривень. Маючи бюджету тридцять мільйонів гривень, ми звісно не зможемо самотужки зробити очисні. Для нас пропозиція поляків є дуже цікавою і, шукаючи можливості залучення додаткових коштів на інфраструктуру міста, очисні споруди є одним з найважливіших об’єктів. Очисні споруди, полігон для захоронення твердих побутових відходів це стратегічні для нас об’єкти і є в пріоритеті Золочівської міської ради. Через те було б розумно скористати з пропозиції польської сторони. Тому сьогодні наша робоча зустріч у Департаменті екології була спрямована на обговорення різного роду технічних речей для того, щоби сформувати цілісну картину і спільно від імені Львівської області звернутись до Уряду, щоб він дав державні гарантії для реалізації таких важливих проектів як очисні споруди міст і безпечне довкілля.

Леся ГОРГОТА