nus.in.ua, 24 лютого 2017, 13:53

Вартість життя в Україні стрімко зростає. Не встигли ще більшість співгромадян відчути ефект від обіцяного підвищення мінімальної заробітної плати і оплати праці для медиків і вчителів, як їх уже «втішили» черговими підвищеннями тарифів та цін. Якщо взяти до уваги, що у структурі тарифу на холодну воду трохи більше третини становить вартість електроенергії, а ще чверть – заробітна плата, можна було не сумніватись, що тарифи на цей вид послуг значно зростуть. Чого лише вартуватиме підвищення мінімальної зарплати. Отже, рішення Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25 січня було очікуваним.

У Золочеві проведено коригування тарифу на водопостачання та водовідведення та змінено його до таких розмірів: на послуги з централізованого водопостачання за 1 м³ для населення:

споживачів, що проживають в приватних житлових будинках – 9,48 грн. з ПДВ; споживачів, що проживають у багатоквартирних житлових будинках – 9,93 грн. з ПДВ; на послуги з централізованого водовідведення за 1 м³ для населення: споживачів, що проживають в приватних житлових будинках – 8,56 грн. з ПДВ; споживачів, що проживають у багатоквартирних житлових будинках – 8,95 грн. з ПДВ.

Як розповів директор МКП «Золочівводоканал» Богдан ВЕНГЕР, коригування здійснюється відповідно до чинного законодавства, що передбачає встановлення тарифу у розмірі не нижче економічно обґрунтованого:

– Коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня необхідний захід для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, оплати податків та забезпечення споживачів якісними послугами і питною водою. Ми провели коригування тарифів лише в частині витрат по оплаті праці, електроенергії та податках у зв‘язку з значним підвищенням заробітної плати, вартості електроенергії, збільшенням ставок податків. Це призвело до збільшення витрат на виробництво. Зазначу, що по інших складових тарифу коригування ми не проводили.

Як вплине на мешканців Золочева новий тариф розповідає Вікторія ШУМАКОВА, головний державний інспектор управління соціального захисту населення Золочівської РДА, член міськвиконкому:

– На даний час субсидіями з врахуванням оплати послуг водопостачання охоплено біля 5 тис. домогосподарств (авт.: а це – майже 70 відсотків абонентів). Варто відзначити, що при збільшенні тарифу обов’язкова плата залишиться незмінною і для одержувачів субсидій підняття тарифу не буде помітним. В цьому випадку лише збільшиться сума наданої субсидії без зміни обов’язкової плати.

