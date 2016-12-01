28 липня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Маршрути успіхів

nus.in.ua, 27 липня 2017, 13:31
0
89
Роздрукувати
Маршрути успіхів

20-21 липня відбувався навчальний візит для посадових осіб органів місцевого самоврядування до Тернополя на тему: «Реформування ЖКГ: модернізація системи централізованого теплопостачання та впровадження альтернативної енергетики в місті Тернополі». Зустріч організовано Асоціацією міст України в рамках  загальнонаціональної програми обмінних візитів «Маршрути успіхів» Проекту USAID ПУЛЬС  у співпраці з Тернопільською міською радою.
У заході брали  участь близько 50 представників міст з 21 області України, міські голови, заступники міських голів, керівники управлінь житлово-комунального господарства, комунальних підприємств.
Серед учасників були і міський голова Золочева Ігор Гриньків разом із заступником Василем Гавришківим.
Тернопільський міський голова Сергій НАДАЛ, відкриваючи захід, сказав:
– Енергоефективність та енергозбереження – пріоритетні напрямки роботи Тернопільської міської ради. Коли шість років тому ми проаналізували витрати на природні енергетичні ресурси, були шоковані, адже вони становили 1 млрд.  100 тис. грн. Тому ми стали учасниками Угоди мерів і розробили міську програму сталого енергетичного розвитку. Розуміючи, що лише на державні кошти ми не реалізуємо свої плани, залучили інвестиції та іноземні гранти в загальному обсязі 80 млн. доларів. В Тернополі діє програма з енергозбереження за якою 70% витрат на енергомодернізацію для населення покриває міський бюджет і лише 30% населення. Сьогодні ми поділимося з вами нашим досвідом, щось візьмемо від вас під час цього навчального візиту. Бажаю всім не тільки дізнатися багато нового, а й гарно провести час у Тернополі.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Золочів стоїть на шляху створення ОТГ і досвід діючих успішних громад для нас є дуже важливим. І хоча наше місто має чимало напрацювань у сфері теплопостачання та впровадження альтернативної енергетики і до нас за досвідом звертається чимало міст, ми також постійно вчимось, придивляємось до досвіду сусідів не лише з інших міст та областей України, а й з інших держав.  Асоціація міст України ставить собі за мету надання можливості представникам місцевого самоврядування детально ознайомитися з кращим досвідом, навчитися чомусь новому, щоб впроваджувати у майбутньому у Золочівській ОТГ.  Такі зустрічі є дуже важливими як для тих громад, які вже об‘єднались, так і для тих, які стоять на шляху до об‘єднання, як Золочів.
Леся ГОРГОТА

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Місто демонструє гарний потенціал

Місто демонструє гарний потенціал90

Коли ви працюєте – ви будуєте майбутнє України

Коли ви працюєте – ви будуєте майбутнє України103

Обмін досвідом

Обмін досвідом320

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.