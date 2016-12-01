nus.in.ua, 27 липня 2017, 13:31

20-21 липня відбувався навчальний візит для посадових осіб органів місцевого самоврядування до Тернополя на тему: «Реформування ЖКГ: модернізація системи централізованого теплопостачання та впровадження альтернативної енергетики в місті Тернополі». Зустріч організовано Асоціацією міст України в рамках загальнонаціональної програми обмінних візитів «Маршрути успіхів» Проекту USAID ПУЛЬС у співпраці з Тернопільською міською радою.

У заході брали участь близько 50 представників міст з 21 області України, міські голови, заступники міських голів, керівники управлінь житлово-комунального господарства, комунальних підприємств.

Серед учасників були і міський голова Золочева Ігор Гриньків разом із заступником Василем Гавришківим.

Тернопільський міський голова Сергій НАДАЛ, відкриваючи захід, сказав:

– Енергоефективність та енергозбереження – пріоритетні напрямки роботи Тернопільської міської ради. Коли шість років тому ми проаналізували витрати на природні енергетичні ресурси, були шоковані, адже вони становили 1 млрд. 100 тис. грн. Тому ми стали учасниками Угоди мерів і розробили міську програму сталого енергетичного розвитку. Розуміючи, що лише на державні кошти ми не реалізуємо свої плани, залучили інвестиції та іноземні гранти в загальному обсязі 80 млн. доларів. В Тернополі діє програма з енергозбереження за якою 70% витрат на енергомодернізацію для населення покриває міський бюджет і лише 30% населення. Сьогодні ми поділимося з вами нашим досвідом, щось візьмемо від вас під час цього навчального візиту. Бажаю всім не тільки дізнатися багато нового, а й гарно провести час у Тернополі.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Золочів стоїть на шляху створення ОТГ і досвід діючих успішних громад для нас є дуже важливим. І хоча наше місто має чимало напрацювань у сфері теплопостачання та впровадження альтернативної енергетики і до нас за досвідом звертається чимало міст, ми також постійно вчимось, придивляємось до досвіду сусідів не лише з інших міст та областей України, а й з інших держав. Асоціація міст України ставить собі за мету надання можливості представникам місцевого самоврядування детально ознайомитися з кращим досвідом, навчитися чомусь новому, щоб впроваджувати у майбутньому у Золочівській ОТГ. Такі зустрічі є дуже важливими як для тих громад, які вже об‘єднались, так і для тих, які стоять на шляху до об‘єднання, як Золочів.

Леся ГОРГОТА