Реалізовують ще один проєкт – «Афганістан. Чорнобиль. АТО. Сквер пам'яті Героїв України – громадський простір

– Територія, де розпочато реконструкцію, розташована на магістральній вулиці Січових Стрільців. Це – зелений куточок у вигляді невеличкого скверу між багатоповерховими будинками в центрі міста Золочева, що знаходилася в занедбаному стані. Відтак було запропоновано на місці цієї невпорядкованої зеленої зони облаштувати тематичний громадський простір – Сквер пам’яті Героїв України. Він буде облаштований гарними та зручними пішохідними доріжками, зеленими насадженнями та лавами. В перспективі в центральній частині скверу планується розмістити пам'ятний знак, що буде символом пам’яті усіх загиблих воїнів України під час бойових дій в Афганістані та неоголошеної війни в Україні, усім померлим учасникам ліквідації наслідків на ЧАЕС.Сквер знаходиться на в’їзній вулиці, поблизу центральної історичної частини міста. Цей скверик «зустрічає» гостей та чисельних туристів. Неподалік цього міського простору знаходиться українсько-німецьке підприємство «Електроконтакт Україна», Золочівський радіозавод, Навчальний центр НГУ, Золочівське поліклінічне відділення та дитяча поліклініка. Загальна чисельність працівників, які щоденно проходять повз цей міський простір сягає 2 тисяч осіб. Створення тематичного громадського простору з облаштованими доріжками, газонами, вуличними меблями – це те, що «оживить» територію, поверне її до сучасності й наштовхне на розвиток.Сквер пам'яті Героїв України матиме на меті об’єднати вічну пам'ять і славу полеглих героїв Золочівщини, серед яких Герої Небесної сотні, полеглі в зоні АТО, під час бойових дій в Афганістані, які були в складі обмеженого контингенту радянських військ, а також усіх померлих учасників ліквідації наслідків аварії ЧАЕС (більше 100 осіб). У м. Золочеві розташовані дві військові частини, практично кожен військовослужбовець яких брав участь в обороні українських територій на Сході України. Враховуючи наведене, ідея створення цього тематичного громадського простору є абсолютно виправданою та актуальною.Під час громадських обговорень, спільних зустрічей за участі представників міської влади, громадських організацій (Спілка афганців, Золочівська районна організація ветеранів України, «Союз. Україна. Чорнобиль», військовослужбовців) ідея була схвально сприйнята та підтримана.Ця територія давно потребувала реконструкції. Асфальтове покриття доріжок було пошкоджене, а місцями дуже зруйноване, після дощів утворювались багнюка і калюжі, які потрібно оминати. Крім того, відсутністю належного тротуару та бордюрів користувались не зовсім свідомі власники автомобілів, паркували їх на газонах та тротуарі, що було небезпечно для мешканців. Сам старий і занедбаний вигляд скверу не сприяв позитивному настрою мешканців та був навіть часом перешкодою для людей, що мають обмежені можливості та користуються візками, а також для мам з дітьми.Переконаний, реалізація цього проекту допоможе подальшому розвитку міської інфраструктури, сприятиме об’єднанню громади із врахуванням інтересів та задоволення актуальних рекреаційних потреб.Фото Романа КУШНІРА