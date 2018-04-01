Усім буде приємно, затишно і комфортно

nus.in.ua, 23 квітня 2018, 12:39

Лише 5 квітня було оголошено переможців, а вже минулого тижня у Золочеві розпочали реалізацію мікропроектів конкурсу проектів місцевого розвитку Львівської обласної ради. Цьогоріч у Золочеві буде реалізовано 20 мікропроектів.

Одним з найперших, де розпочато роботи є вулиця Січових Стрільців у Золочеві. Тут буде збудовано «Громадський простір: містечко інтелектуальних ігор по вул. Січових Стрільців біля житлових будинків № 41-53 у м. Золочеві Львівської області».

Роман КУШНІР, архітектор Золочівської міської ради:

– Перемогу у конкурсі здобула Громадська організація «Центр розвитку міста Золочева». Вулиця Січових Стрільців одна з основних магістралей міста, що веде до центральної частини Золочева і складає густозаселений житловий масив, який забудований трьох-, чотирьох-, п’ятиповерховими типовими багатоквартирними житловими будинками.

На вул. Січових Стрільців поряд із проектованим сквером розташовані такі соціально значущі об’єкти як Золочівський районний суд, військовий комісаріат, економічний ліцей, дошкільний навчальний заклад № 7 «Веселка», Навчальний центр Національної гвардії, тощо. Через сквер щоденно долають свій шлях до місця навчання, праці тощо мешканці міста різних вікових категорій та соціальних груп. Станом на сьогодні вищезгадана територія, де планується влаштувати громадський простір, занедбана, із чагарниками, без пішохідних доріжок, без освітлення. Умови для відпочинку мешканців тут незадовільні. Відсутні лави та смітники. Благоустрій скверу на вулиці Січових Стрільців створить затишні, комфортні та безпечні умови, покращить якість життя громади Золочева в цілому.

Цей проект спрямований на створення громадського простору, який буде безкоштовним, доступним для всіх; ізольованим від транспортного руху, забруднень; безпечним, освітленим; комунікабельним, надаючи можливість для спілкування, розмов та гри; універсальним, тобто враховуватиме інтереси користувачів різного віку чи статусу; без бар’єрним, тобто без будь-яких вертикальних перепон, що робить його доступний для людей з фізичними обмеженнями.

Крім того, у місті Золочеві гурти настільних ігор надзвичайно популярні як серед хлопців, так і серед дівчат, про що свідчать високий рівень відвідуваності цих гуртків та участь у різноманітних турнірах, які проводяться регулярно. Соціологічні опитування довели, що найстаршим – людям пенсійного віку завжди бракує спілкування, можливість якого вони отримають за столиком у грі в доміно чи шахмати, або ж на зручних лавках поміж дерев. Загалом спортсменам-інтелектуалам будь-якого віку веселіше і здоровіше проводити вільний час у парку за партією гри у шахи чи нарди, ніж вдома за телевізором чи комп’ютером.

В результаті реалізації проекту золочів’яни та гості міста отримають комфортне середовище надсучасного європейського громадського простору для активного та інтелектуального проведення часу, що у свою чергу сприятиме покращенню якості життя громади Золочева в цілому.

Проект передбачає створення громадського простору загальною площею 310 квадратих метрів з великою кількістю зелених насаджень, столами для ігор, лавами, урнами для сміття та освітленням.



