Громадський простір для відпочинку будується на Львівській

nus.in.ua, 20 вересня 2018, 13:17

Вулиця Львівська є однією із магістральних вулиць нашого міста. Саме цією вулицею мандрують чи не всі, хто в’їжджають в місто з львівського напрямку. Вона зовсім близько від центральної частини міста. Житловий масив тут густозаселений, він забудований трьох-, чотирьох-, п’яти- та дев’ятиповерховими багатоквартирними житловими будинками, а також приватними помешканнями. Також на вулиці Львівській розташовані такі соціально значущі об’єкти як КП «Спорт для всіх», дошкільний навчальний заклад № 6 «Вербиченька», дошкільний навчальний заклад № 3 «Сонечко», церква та монастир чину братів Василіан, староєврейське кладовище тощо. По цій вулиці щоденно долають свій шлях до місця навчання, праці тощо, мешканці міста різних вікових категорій та соціальних груп. Однак тут якось незатишно,немає належним чином облаштованого громадського простору.

Але паралельно із будинком № 12 на вул. Львівська є досить занедбана територія, значна її частина заросла чагарниками, пішохідні доріжки – це звичайна ґрунтова стежина. Умови для пересування пішоходів тут незадовільні. Зелені насадження у сквері старі та здичавілі. Відсутні лави та смітники. Це знижує комфортність відпочинку, позбавляє можливості спілкування і гуртування мешканців мікрорайону. То ж тут є і можливість, і необхідність створити чудовий громадський простір, де буде комфортно всім: дорослим і дітям, господарям і гостям міста, тим, хто відпочиває і тим, хто проводить ділову зустріч чи збори.

Про перспективи створення громадського простору на вулиці Львівській розмовляємо з архітектором Золочівської міської ради Романом Кушніром:

– У Золочеві виникла потреба у створенні локальних місць відпочинку, рекреаційних зон та громадських просторів, де золочів’яни та гості міста зможуть відпочити після напруженого робочого дня, сховатись влітку від спеки, посидіти з улюбленою книгою на свіжому повітрі чи обговорити якісь новини, пройтись із дитячим візком, а малечі буде місце для катання на велосипеді чи роликах. Облаштований належним чином громадський простір можна буде також використовувати як майданчик для зборів місцевих громад, представників ОСББ та місцевої влади.

Ми прагнемо створити простір не тільки для відпочинку, але і для діалогу та спільних дій, де головну роль відведено комунікації. З такою пропозицією ми і подалися на конкурс мікропроектів Львівської обласної ради. Суть реалізації проекту полягає у створенні затишної, комфортної та безпечної зони спілкування як взірцевого простору європейського розвитку та покращенні якості життя громади Золочева в цілому. І перемогли.

Проект передбачає створення громадського простору на вулиці Львівській загальною площею 4000 квадратних метрів з великою кількістю зелених насаджень, лавами, урнами для сміття та освітленням. Він буде доступним для всіх, ізольованим від транспортного руху, забруднень, безпечним, освітленим, безкоштовним, безбар’єрним, тобто без будь-яких вертикальних перепон: сходинок та бордюрів, що робить простір доступним для людей з фізичними обмеженнями.

Проект сприятиме розвитку міста, оскільки його реалізація стане одним із етапів до покращення благоустрою та інфраструктури Золочева в цілому, підвищення рівнів комфорту проживання людей та якості їхнього відпочинку, покращення стану озеленення міста, створення умов для спілкування та зближення мешканців мікрорайону, спільного проведення ними дозвілля, створення умов для активного, цікавого відпочинку дітей та підлітків, покращення санітарного стану та безпечності даної території.

Проект є частиною плану розвитку громади міста Золочева, належить до завдань міської «Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2015–2018 роки», міської програми «Розвиток туризму міста Золочева у місті Золочеві на 2017–2018 роки», міської програми «Розвитку фізичної культури і спорту «Спорт для всіх» у місті Золочеві на 2018 рік», міської програми «Промоції міста Золочева на 2018–2020 роки», Стратегії розвитку Львівської області на 2016 –2020 роки.

Ірина Домарецька

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