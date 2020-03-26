Золочів’яни приєдналися до акції протесту підприємців «SaveФОП»

Сьогодні, 1 грудня, в Києві під стінами Верховної ради проходить акція протесту підприємців. Поліція перейшла на посилений режим роботи. Представники Золочева та району також беруть участь у протесті.

Акція протесту SaveФОП організована «Союзом захисту підприємців». Основні вимоги – прийняття парламентом законопроектів про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, а також скасування введення фіскальних касових апаратів.

Очікується участь близько 20 000 підприємців із усієї країни.