Новини Золочівщини
Золочів’яни приєдналися до акції протесту підприємців «SaveФОП»
Сьогодні, 1 грудня, в Києві під стінами Верховної ради проходить акція протесту підприємців. Поліція перейшла на посилений режим роботи. Представники Золочева та району також беруть участь у протесті.
Акція протесту SaveФОП організована «Союзом захисту підприємців». Основні вимоги – прийняття парламентом законопроектів про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, а також скасування введення фіскальних касових апаратів.
Очікується участь близько 20 000 підприємців із усієї країни.
Акція протесту SaveФОП організована «Союзом захисту підприємців». Основні вимоги – прийняття парламентом законопроектів про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, а також скасування введення фіскальних касових апаратів.
Очікується участь близько 20 000 підприємців із усієї країни.
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