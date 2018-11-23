Голодомор – це геноцид Українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом з наміром знищити, цілком чи частково, українську націю. Способом реалізації геноциду став штучний масовий голод, організований керівництвом комуністичної партії Радянського Союзу та Радянської України, що спричинив загибель мільйонів українців.

Цього року ми вшановуємо 87- роковини пам'яті жертв Голодомору 28 листопада і закликаємо в цей день долучитися до акції "Запали Свічку пам'яті”.

28 листопада, після 16:00 засвітити свічку і залишити її на підвіконні в пам'ять про мільйони замучених голодом українців. Збережи пам'ять. Збережи правду.