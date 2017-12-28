Новини Золочівщини
Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування відновило роботу
Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування
Повідомляємо вам: підприємство відновило роботу стаціонару,
а також виготовлення всіх технічних засобів реабілітації та ортопедичного взуття
Приймаємо замовлення м. Львів, вул. Рудненська, 10
тел. реєстратура: 067-5628955; Відділ збуту 067-7403003
protez.com.ua
м. Івано-Франківськ, вул. Гуцульська, 9 тел.095-2625275
м. Рівне, вул. Павлюченка, 35, тел.097-9546528
м. Луцьк, вул. Конякіна, 4, тел.095-2331776
м. Мукачево, вул. Івана Франка, 56 тел. (03131)21296
Повідомляємо вам: підприємство відновило роботу стаціонару,
а також виготовлення всіх технічних засобів реабілітації та ортопедичного взуття
Приймаємо замовлення м. Львів, вул. Рудненська, 10
тел. реєстратура: 067-5628955; Відділ збуту 067-7403003
protez.com.ua
м. Івано-Франківськ, вул. Гуцульська, 9 тел.095-2625275
м. Рівне, вул. Павлюченка, 35, тел.097-9546528
м. Луцьк, вул. Конякіна, 4, тел.095-2331776
м. Мукачево, вул. Івана Франка, 56 тел. (03131)21296
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