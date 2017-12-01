Загально- командне четверте місце
nus.in.ua, 28 грудня 2017, 12:30
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23 грудня у м. Тернопіль проходив Всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо «Тернопіль Оpen Сup» серед юнаків та дівчат.
Участь у турнірі взяли команди із міст Рівне, Луцьк, Дубно, Хмельницький, Львів, Івано-Франківськ, Надвірна, Теребовля, Золочів, Тернопіль.
Золочівська команда зайняла загальнокомандне IV місце. В особистих вагових категоріях золочів‘яни зайняли такі місця: Роман Ковбаса – ІІ місце, Ярослав Лилик та Ростислав Трач – ІІІ місце, Денис Токар посів V місце.
Готували команду тренери Золочівської ДЮСШ Ю. Котов, О. Тараканов, Б. Довгань
Участь у турнірі взяли команди із міст Рівне, Луцьк, Дубно, Хмельницький, Львів, Івано-Франківськ, Надвірна, Теребовля, Золочів, Тернопіль.
Золочівська команда зайняла загальнокомандне IV місце. В особистих вагових категоріях золочів‘яни зайняли такі місця: Роман Ковбаса – ІІ місце, Ярослав Лилик та Ростислав Трач – ІІІ місце, Денис Токар посів V місце.
Готували команду тренери Золочівської ДЮСШ Ю. Котов, О. Тараканов, Б. Довгань
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