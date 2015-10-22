Діяльність Європейської партії спрямована в майбутнє

– «Європе?йська па?ртія Украї?ни» – сучасна українська політична партія, зареєстрована Міністерством юстиції 3 серпня 2006 року. В основі діяльності партії принцип того, що держава має підтримувати гармонійні суспільні відносини: створювати належні умови для вільної конкуренції, не допускати утворення ринкових монополій і захищати більш слабкі верстви населення. Виступає за реформи, які підвищать соціальні стандарти життя українців до європейського рівня. Підтримка інтеграції України до Європейського Союзу. Початково партію очолював Микола Москаленко, з вересня 2007 — Микола Катеринчук. У 2007 Європейська партія долучилася до єдиного «мегаблоку» націонал-демократичних сил країни «Наша Україна – Народна самооборона» (НУНС), у складі якого пішла на позачергові вибори до Верховної Ради. Народним депутатом від партії за списком блоку став М. Катеринчук. Набравши за підсумками виборів 14,15% голосів виборців, блок НУНС опинився на третьому місці і отримав 72 мандати. У 2010 році на президентських виборах-2010 Європейська партія України підтримала кандидатуру Юлії Тимошенко. За результатами місцевих виборів Європейська партія отримала місця в Київській міській Раді (5 мандатів) та в органах місцевого самоврядування (150 депутатських мандатів). На парламентських виборах у жовтні 2012 Європейська партія України висунула своїх кандидатів на одномандатних мажоритарних округах у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській областях. У виборах по загальнодержавному багатомандатному округу Європейська партія України участі не брала. Лідер партії Микола Катеринчук здобув перемогу по мажоритарному округу № 13, отримавши 64,34% голосів. Щодо ідеології, то партія дотримується основних принципів соціального лібералізму, відповідно до якого держава має втручатися в економічні процеси з метою боротьби з монополізмом і підтримувати конкурентне ринкове середовище. Суспільство повинно мати законні підстави у випадку, якщо прибуток не відповідає вкладу людини в загальне благо, вилучити частину цього доходу через податки і перерозподілити його на соціальні потреби. Поліпшення умов життя найбідніших верств суспільства буде сприяти зростанню внутрішнього ринку та економічному зростанню.– Для нас права і свободи особистості мають пріоритет над інтересами суспільства і держави. Після здобуття незалежності в 1991 році ліберальні ідеї все ще важко прокладають собі шлях в Україну, так як вони спрямовані на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод, відстоюють абсолютну цінність людської особистості і рівність всіх людей щодо прав особистості. Всі партії в своїх програмах, політичній риториці говорять про ліберальні цінності, але бояться слова «ліберал», «лібералізм», мовляв, це не зрозуміло і важко пояснити. Це те лукавство, яке потрібно викорінити в українській політиці, яке виглядає як ідеологічний вінегрет. І це розмиває межі відповідальності політиків перед людьми. Ліберальні ідеї потрібні для самовизначення суспільства. Адже саме ліберальна політична доктрина заперечує будь-які тоталітарні форми правління, захищає свободу, стверджуючи непорушність принципу приватної власності, захисту громадянських прав і свобод. Соціал-лібералізм – це не система, що складається з раз і назавжди заданого набору елементів, це скоріше певна область ідей, яка допускає різноманітні комбінації, проте має при цьому цілком певні межі.Україна зараз в перехідному періоді до глобального світу. І нас чекають випробування. Досвід історії свідчить, що в суспільствах, в яких процес природного історичного вибору запущений неначе в зворотну сторону, протягом поколінь верх брали морально ущербні сили і тенденції. Було б наївним вважати, що ці процеси вже припинили свою дію сьогодні в Україні.Діяльність Європейської партії України спрямована в майбутнє. Ми довели своє право на майбутнє через активну участь і жорстку громадянську позицію за збереження євроінтеграції, як основного соціально-економічного чинника розвитку українського суспільства під час революції Гідності та Євромайдану у 2013–2014 роках.– У багатьох населених пунктах нашого району вже триває підкуп виборців: хтось роздає гречку, хтось дає пожертву на церкву. Представники деяких кандидатів пропонують двісті гривень в обмін на голос, збираючи персональні дані. Проте кожен, хто продає свій голос на виборах, не тільки порушує закон, а й ризикує потрапити до рук шахраїв, які можуть використовувати документи для оформлення кредитів в банках. Якщо не хочете залишитись без своєї власності – будинку, паю – ні в якому разі не повідомляйте свої паспортні дані та ідентифікаційний код. Тим більше, не надавайте копій документів. Продати життя за двісті гривень – це зрадити пам’ять тих, кого немає серед нас. Закликаю своїх земляків не купуватися за двісті гривень, тому що вони не вирішать проблем. Комунальні тарифи залишаться, ціни на ліки залишаться…Відродження країни потрібно починати із відродження наших громад. Європейська партія України на Золочівщині, це люди, котрі мають багаторічний досвід роботи у місцевому самоврядуванні. Ми реально знаємо потреби та можливості громад, знаємо звідки залучити ресурси для їх розвитку. Ті, хто стануть кандидатами від Європейської партії готові працювати, крок за кроком долати проблеми, розвивати наші громади. Виборцям варто уважно аналізувати програму майбутніх кандидатів від Європейської партії, а також оцінювати вклад кожного у справи громади. Переконаний, що ваші висновки будуть позитивними.