Новини Золочівщини
І швець, і жнець, і на дуду грець
Золочівщина вже має гіркий досвід політичних призначень на керівні посади. Після року керівництва Золочівською районною друкарнею директор-депутат Володимир Зубар залишив кілька сотень тисяч боргів і фактично знищив це підприємство, яке зараз намагається врятувати Іван Закала. Інше комунальне підприємство Золочівське радіомовлення після призначення на посаду в. о. керівника Ярослава Даниленка, людини без освіти і досвіду, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила ліцензії, а Укртелеком перестав транслювати передачі проводового радіо. А тим часом зарплата керівнику нараховувалась з районного бюджету у розмірі близько 12 тисяч гривень щомісячно. Схожа ситуація вимальовується із КП ЛОР «Золочівське МБТІ».
Вже тривалий час колектив установи живе у напрузі. Після смерті попереднього керівника Зеновія Шептицького обов’язки директора з травня 2020 року виконує Марія Йосипівна Петровська. Архітектор Марія Петровська є досвідченим фахівцем у своїй галузі. З 1989 року вона розпочала свій трудовий шлях у Львівському бюро технічної інвентаризації на посаді інженера, в подальшому була керівником групи. З 1989 року, з часу створення Золочівського МБТІ, працює тут головним інженером. За багато років самовідданої праці Марія Петровська отримала ряд відзнак Львівської обласної ради, облдержадміністрації, Золочівської міської ради. Вона користується великим авторитетом серед представників органів місцевого самоврядування, громадськості міста та району, трудового колективу КП ЛОР «Золочівське МБТІ», до складу якого входять працівники із Золочівського, Перемишлянського, Бродівського районів.
Нещодавно працівникам стало відомо, що Начальник управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктор Кусий прийняв наказ про призначення замість Марії Петровської іншу особу – Василя Анатолійовича Ляшовського, помічника народного депутата Тараса Батенка, що діє на громадських засадах. На думку багатьох людей, спроба призначити виконувачем обов’язки директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ» людину, котра не має і ніколи не мала жодного відношення до Золочівського МБТІ є нічим іншим як результатом політичних домовленостей та тиску на керівника Управління майном спільної власності Львівської обласної ради від представників політичних середовищ напередодні місцевих виборів.
Галина БІДНА, інженер КП ЛОР «Золочівське МБТІ» розповідає: «Змінюються часи і влада, але наш колектив завжди був аполітичним. Скільки б не змінювались керівники і їхні політичні погляди, у нас завжди панувала повага до кожного працівника і до його чи то політичних, чи то інших уподобань. Ми ніколи б не могли подумати, що опинимось у вирі політичних інтриг і перипетій, навіть попри те, що були керівники, котрі належали до певних політичних сил. Те, що відбувається сьогодні, не вкладається у рамки здорового глузду. Ми не розуміємо, чого ми стали розмінною монетою у політичних іграх. Ми вважаємо, що посада керівника КП ЛОР «Золочівське МБТІ» має відповідати не партійній квоті, а визначальним тут має бути досвід роботи і фаховість. Марія Йосипівна Петровська багато років працює у нашому бюро і є фахівцем своєї справи. Тому наш колектив тут єдиний у тому, що саме вона достойна очолювати Золочівське МБТІ».
Пригадаю, що зовсім недавно Василь Ляшовський дуже хотів стати головою Золочівської райдержадміністрації і навіть з цього приводу заручився підтримкою частини депутатського корпусу Золочівської районної ради. Потім хотів стати податківцем. Далі – керівником КНП «Золочівська районна лікарня». Щоправда останній його похід в керівники завершився гучним протестом медиків та вигуками «Ганьба!». Тепер хоче стати виконувачем обов’язки директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ». Виникає питання, якщо Василь Ляшовський аж такий спеціаліст широкого профілю, то може замість того, щоб намагатись влаштувати свого помічника в тепле крісло в районі, вартує народному депутатові взяти його до Києва? А може б Ляшовський взяв участь у місцевих виборах до Поморянської ОТГ, звідки він родом, взяв на себе відповідальність за громаду, розвивав свою малу батьківщину?
Колектив КП ЛОР «Золочівське МБТІ» неодноразово звертався в Управління майном спільної власності, однак їхні запити ігнорують. Тож працівники звернулись до керівництва міста та області. І тут історія отримала продовження. Міський голова Золочева Ігор Гриньків, діючи відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звернувся до Начальника управління майном спільної власності Віктора Кусого, а також відповідні звернення скерував до голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького та голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, оприлюднивши їх у соціальних мережах. А у вівторок, 25 серпня, Ігор Гриньків особисто зустрівся із Віктором Кусим з цього питання. З розмови з Віктором Васильовичем стало відомо, що Ляшовський нібито заручився підтримкою депутатів Золочівської районної ради і є навіть відповідне звернення голови районної ради Олега Банаха до голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Дозволю собі зацитувати його повністю. Отож:
«Шановний Олександре Олександровичу!
Засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємось із наступним клопотанням. У зв’язку із вакантною посадою керівника комунального підприємства Львівської обласної ради «Золочівське міжрайонне бюро технічної інвентаризації», з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і виконанням протиепідемічних заходів в період дії карантину, вважаємо доцільним утриматися від проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника цього підприємства. Тому просимо Вас призначити тимчасово виконуючим обов’язки керівника комунального підприємства Львівської обласної ради «Золочівське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» Ляшовського Василя Анатолійовича. Переконані, що Василь Анатолійович є гідним претендентом на зайняття цієї посади, готовий сумлінно та якісно виконувати посадові обов’язки.
З повагою Голова районної ради Олег Банах».
З листа зрозуміло, що конкурс на посаду – це масовий захід з танцями і піснями, а може і з поцілунками, який в умовах карантину проводити заборонено. От мені як депутату Золочівської районної ради і керівнику фракції, цікаво, а «ми» то хто? «Аз єсмь царь»? З депутатами ніхто не радився, засідання президії не було. І чого, так сильно вболіваючи за здоров'я працівників, не просять залишити виконувати обов'язки керівника фахівця, архітектора Марію Петровську? Що є визначальним чинником формулювання «є гідним претендентом на зайняття цієї посади»? Приналежність до політичного угрупування «За майбутнє Коломойського»?
А тим часом колектив не збирається миритись із політичними іграми, котрі ведуться навколо їхнього бюро. У мережі Інтернет трудовий колектив КП ЛОР «Золочівське МБТІ» 27 серпня о 12 годині, збирає депутатів усіх рівнів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників установ, організацій, громадськості міста та району для обговорення неправомірних дій голови Золочівської районної ради Олега Банаха щодо призначення на посаду т.в.о директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ» помічника народного депутата Тараса Батенка на громадських засадах Василя Ляшовського.
Вони звернулись до громадськості підтримати фахівців та не дозволити здійснювати політичні кадрові призначення на керівні посади. «Не спинимо сьогодні ми, – завтра призначать і вам! Скажімо разом «НІ – ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ!», – йдеться у заклику.
Леся ГОРГОТА
Вже тривалий час колектив установи живе у напрузі. Після смерті попереднього керівника Зеновія Шептицького обов’язки директора з травня 2020 року виконує Марія Йосипівна Петровська. Архітектор Марія Петровська є досвідченим фахівцем у своїй галузі. З 1989 року вона розпочала свій трудовий шлях у Львівському бюро технічної інвентаризації на посаді інженера, в подальшому була керівником групи. З 1989 року, з часу створення Золочівського МБТІ, працює тут головним інженером. За багато років самовідданої праці Марія Петровська отримала ряд відзнак Львівської обласної ради, облдержадміністрації, Золочівської міської ради. Вона користується великим авторитетом серед представників органів місцевого самоврядування, громадськості міста та району, трудового колективу КП ЛОР «Золочівське МБТІ», до складу якого входять працівники із Золочівського, Перемишлянського, Бродівського районів.
Нещодавно працівникам стало відомо, що Начальник управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктор Кусий прийняв наказ про призначення замість Марії Петровської іншу особу – Василя Анатолійовича Ляшовського, помічника народного депутата Тараса Батенка, що діє на громадських засадах. На думку багатьох людей, спроба призначити виконувачем обов’язки директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ» людину, котра не має і ніколи не мала жодного відношення до Золочівського МБТІ є нічим іншим як результатом політичних домовленостей та тиску на керівника Управління майном спільної власності Львівської обласної ради від представників політичних середовищ напередодні місцевих виборів.
Галина БІДНА, інженер КП ЛОР «Золочівське МБТІ» розповідає: «Змінюються часи і влада, але наш колектив завжди був аполітичним. Скільки б не змінювались керівники і їхні політичні погляди, у нас завжди панувала повага до кожного працівника і до його чи то політичних, чи то інших уподобань. Ми ніколи б не могли подумати, що опинимось у вирі політичних інтриг і перипетій, навіть попри те, що були керівники, котрі належали до певних політичних сил. Те, що відбувається сьогодні, не вкладається у рамки здорового глузду. Ми не розуміємо, чого ми стали розмінною монетою у політичних іграх. Ми вважаємо, що посада керівника КП ЛОР «Золочівське МБТІ» має відповідати не партійній квоті, а визначальним тут має бути досвід роботи і фаховість. Марія Йосипівна Петровська багато років працює у нашому бюро і є фахівцем своєї справи. Тому наш колектив тут єдиний у тому, що саме вона достойна очолювати Золочівське МБТІ».
Пригадаю, що зовсім недавно Василь Ляшовський дуже хотів стати головою Золочівської райдержадміністрації і навіть з цього приводу заручився підтримкою частини депутатського корпусу Золочівської районної ради. Потім хотів стати податківцем. Далі – керівником КНП «Золочівська районна лікарня». Щоправда останній його похід в керівники завершився гучним протестом медиків та вигуками «Ганьба!». Тепер хоче стати виконувачем обов’язки директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ». Виникає питання, якщо Василь Ляшовський аж такий спеціаліст широкого профілю, то може замість того, щоб намагатись влаштувати свого помічника в тепле крісло в районі, вартує народному депутатові взяти його до Києва? А може б Ляшовський взяв участь у місцевих виборах до Поморянської ОТГ, звідки він родом, взяв на себе відповідальність за громаду, розвивав свою малу батьківщину?
Колектив КП ЛОР «Золочівське МБТІ» неодноразово звертався в Управління майном спільної власності, однак їхні запити ігнорують. Тож працівники звернулись до керівництва міста та області. І тут історія отримала продовження. Міський голова Золочева Ігор Гриньків, діючи відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звернувся до Начальника управління майном спільної власності Віктора Кусого, а також відповідні звернення скерував до голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького та голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, оприлюднивши їх у соціальних мережах. А у вівторок, 25 серпня, Ігор Гриньків особисто зустрівся із Віктором Кусим з цього питання. З розмови з Віктором Васильовичем стало відомо, що Ляшовський нібито заручився підтримкою депутатів Золочівської районної ради і є навіть відповідне звернення голови районної ради Олега Банаха до голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Дозволю собі зацитувати його повністю. Отож:
«Шановний Олександре Олександровичу!
Засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємось із наступним клопотанням. У зв’язку із вакантною посадою керівника комунального підприємства Львівської обласної ради «Золочівське міжрайонне бюро технічної інвентаризації», з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і виконанням протиепідемічних заходів в період дії карантину, вважаємо доцільним утриматися від проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника цього підприємства. Тому просимо Вас призначити тимчасово виконуючим обов’язки керівника комунального підприємства Львівської обласної ради «Золочівське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» Ляшовського Василя Анатолійовича. Переконані, що Василь Анатолійович є гідним претендентом на зайняття цієї посади, готовий сумлінно та якісно виконувати посадові обов’язки.
З повагою Голова районної ради Олег Банах».
З листа зрозуміло, що конкурс на посаду – це масовий захід з танцями і піснями, а може і з поцілунками, який в умовах карантину проводити заборонено. От мені як депутату Золочівської районної ради і керівнику фракції, цікаво, а «ми» то хто? «Аз єсмь царь»? З депутатами ніхто не радився, засідання президії не було. І чого, так сильно вболіваючи за здоров'я працівників, не просять залишити виконувати обов'язки керівника фахівця, архітектора Марію Петровську? Що є визначальним чинником формулювання «є гідним претендентом на зайняття цієї посади»? Приналежність до політичного угрупування «За майбутнє Коломойського»?
А тим часом колектив не збирається миритись із політичними іграми, котрі ведуться навколо їхнього бюро. У мережі Інтернет трудовий колектив КП ЛОР «Золочівське МБТІ» 27 серпня о 12 годині, збирає депутатів усіх рівнів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників установ, організацій, громадськості міста та району для обговорення неправомірних дій голови Золочівської районної ради Олега Банаха щодо призначення на посаду т.в.о директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ» помічника народного депутата Тараса Батенка на громадських засадах Василя Ляшовського.
Вони звернулись до громадськості підтримати фахівців та не дозволити здійснювати політичні кадрові призначення на керівні посади. «Не спинимо сьогодні ми, – завтра призначать і вам! Скажімо разом «НІ – ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ!», – йдеться у заклику.
Леся ГОРГОТА
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