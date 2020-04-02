І швець, і жнець, і на дуду грець

Нещодавно працівникам стало відомо, що Начальник управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктор Кусий прийняв наказ про призначення замість Марії Петровської іншу особу – Василя Анатолійовича Ляшовського, помічника народного депутата Тараса Батенка, що діє на громадських засадах. На думку багатьох людей, спроба призначити виконувачем обов’язки директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ» людину, котра не має і ніколи не мала жодного відношення до Золочівського МБТІ є нічим іншим як результатом політичних домовленостей та тиску на керівника Управління майном спільної власності Львівської обласної ради від представників політичних середовищ напередодні місцевих виборів.Пригадаю, що зовсім недавно Василь Ляшовський дуже хотів стати головою Золочівської райдержадміністрації і навіть з цього приводу заручився підтримкою частини депутатського корпусу Золочівської районної ради. Потім хотів стати податківцем. Далі – керівником КНП «Золочівська районна лікарня». Щоправда останній його похід в керівники завершився гучним протестом медиків та вигуками «Ганьба!». Тепер хоче стати виконувачем обов’язки директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ». Виникає питання, якщо Василь Ляшовський аж такий спеціаліст широкого профілю, то може замість того, щоб намагатись влаштувати свого помічника в тепле крісло в районі, вартує народному депутатові взяти його до Києва? А може б Ляшовський взяв участь у місцевих виборах до Поморянської ОТГ, звідки він родом, взяв на себе відповідальність за громаду, розвивав свою малу батьківщину?Колектив КП ЛОР «Золочівське МБТІ» неодноразово звертався в Управління майном спільної власності, однак їхні запити ігнорують. Тож працівники звернулись до керівництва міста та області. І тут історія отримала продовження. Міський голова Золочева Ігор Гриньків, діючи відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звернувся до Начальника управління майном спільної власності Віктора Кусого, а також відповідні звернення скерував до голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького та голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, оприлюднивши їх у соціальних мережах. А у вівторок, 25 серпня, Ігор Гриньків особисто зустрівся із Віктором Кусим з цього питання. З розмови з Віктором Васильовичем стало відомо, що Ляшовський нібито заручився підтримкою депутатів Золочівської районної ради і є навіть відповідне звернення голови районної ради Олега Банаха до голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Дозволю собі зацитувати його повністю. Отож:З листа зрозуміло, що конкурс на посаду – це масовий захід з танцями і піснями, а може і з поцілунками, який в умовах карантину проводити заборонено. От мені як депутату Золочівської районної ради і керівнику фракції, цікаво, а «ми» то хто? «Аз єсмь царь»? З депутатами ніхто не радився, засідання президії не було. І чого, так сильно вболіваючи за здоров'я працівників, не просять залишити виконувати обов'язки керівника фахівця, архітектора Марію Петровську? Що є визначальним чинником формулювання «є гідним претендентом на зайняття цієї посади»? Приналежність до політичного угрупування «За майбутнє Коломойського»?А тим часом колектив не збирається миритись із політичними іграми, котрі ведуться навколо їхнього бюро. У мережі Інтернет трудовий колектив КП ЛОР «Золочівське МБТІ» 27 серпня о 12 годині, збирає депутатів усіх рівнів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників установ, організацій, громадськості міста та району для обговорення неправомірних дій голови Золочівської районної ради Олега Банаха щодо призначення на посаду т.в.о директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ» помічника народного депутата Тараса Батенка на громадських засадах Василя Ляшовського.Вони звернулись до громадськості підтримати фахівців та не дозволити здійснювати політичні кадрові призначення на керівні посади. «Не спинимо сьогодні ми, – завтра призначать і вам! Скажімо разом «НІ – ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ!», – йдеться у заклику.