Нема ліцензії? То куди йдуть бюджетні кошти?

nus.in.ua, 2 грудня 2019, 12:48

Керівник КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» м. Золочів Львівської області» звернувся до Золочівської районної ради із листом про виділення йому премії. Очевидно, що премію надають за «успіхи у роботі», «розвиток підприємства» тощо. То про які такі «успіхи» йдеться?

Після звільнення з роботи попереднього керівника Галини Торської, на посаду виконувача обов’язків без проведення конкурсу, «таємним розпорядженням», не інформуючи депутатів районної ради призначають такого собі Юрія Даниленка. Хто ж він такий? Журналістської освіти Ю. Даниленко не має, досвіду роботи на керівній посаді теж. З документів, котрі він подав на згодом вже оголошений конкурс, депутатам стало відомо, що менше року він виконував обов’язки голови ОСББ, в той час, коли головою ОСББ була його мати Анна Даниленко. Саме вона робила запис у трудовій книзі. Має відношення до громадської організації, що створила інформаційний портал, котрий публікує, за свідченнями багатьох золочів’ян, замовні матеріали. То звідки такі заслуги і така довіра керівництва районної ради, що навіть не повідомили про цепризначення депутатів? Мабуть, з попередніх виборів, коли портал служив конкретній політичній силі...

Згодом конкурс на призначення керівника таки оголосили. Будучи у складі президії, на котру покладені обов’язки конкурсної ради з призначення керівників комунальних підприємств, я особисто звертала увагу членів президії на те, що подані документи не відповідають умовам конкурсу, зокрема пункту про стаж роботи на керівній посаді не менше трьох років. Однак, президія до цієї думки не прислухалась, хоча і з кандидатом на посаду теж не визначилась і на голосування сесії виставляє всіх чотирьох кандидатів. Зазначу, що серед кандидатів на цю посаду був і Андрій Чиж, голос котрого ми щодня чуємо по радіо і телебаченню, оскільки він є досвіченим радійником та диктором з великим досвідом роботи. Це він озвучує такі відомі бренди як «Орбіт», «Нокіа» та інші. До речі, він тоді задекларував, що готовий повністю відмовитись від бюджетного фінансування у разі його призначення і запустити якісне мовлення в FM-форматі для свого рідного міста, бо це його мрія. Депутат районної ради Станіслав Федина закликав колег до здорового глузду, мовляв комунальним підприємством має керувати людина фахова... Та на жаль, політика взяла верх над здоровим глуздом... Керувати районним радіомовленням залишився Даниленко, щоправда у статусі того ж таки в. о. Проте для нього ці дві літери ролі великої не відіграють, якщо подивитись на це з огляду на фінансову сторону, адже його зарплата прирівнюється до зарплати заступника органу місцевого самоврядування, що є засновником і сам лише оклад без надбавок становить більше десяти тисяч гривень.

Яку роль зіграла ця сесія у житті іншого кандидата на цю посаду, Андрія Чижа? Він пішов. Пішов... і здійснив свою мрію, отримав ліцензію на FM-мовлення та запустив радіо «Золочів FM». Саме воно зараз звучить у кожному автомобілі.

Радіо успішно функціонує і розвивається вже майже два роки. Це я про FM. Не про комунальне радіо, аж ніяк.

Після цього ще були оголошення конкурсу, але змін не відбулось жодних. У вересні цього року на черговій сесії депутати заслухали звіт керівника КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області». Особливих запитань у депутатів до «в.о.» не виникало знову. Очевидно було, що «професіоналізм» вразив не лише мене, проте всі мовчали, бо знають, що наступного разу при зйомці відео сесії районної ради під час їхнього виступу камеру можуть розвернути в інший бік, а з огляду на скорі вибори це має «неабияке значення». Дарма, що ця зйомка фінансується районною радою і зйомка має бути повною.

Мене ж, як журналіста з 18-річним стажем і вищою освітою, найперше вразили граматичні помилки у звіті. Їх було близько двадцяти. А сам звіт не містив жодної цифри. На запитання, чому звіт не містить фінансової інформації, мені відповіли: «Я тут довідку подав...» Кому подав? Коли подав? Чому депутатам не роздано? Чому цього не було і немає до сьогодні на офіційному сайті Золочівської районної ради? Чомусь нікого не цікавила робота підприємства, чому проводове радіо не звучить, зменшується кількості радіоточок в місті і районі... Нам говорили про «інтернет-версію», але комунальне радіо є проводовим насамперед. «Плануємо робити», «будемо робити». А де «зробили», «досягли»? А депутати мовчали... Мовчав і «в.о.» про результати планової виїзної перевірки КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області», котра вже тоді виявила суттєві порушення в роботі підприємства. Мовчав і про залишення заяви без розгляду та недопущення КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» м. Золочів Львівської обл., до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільного радіоканалу 89,9 МГц у с. Червоному Львівської області.

Депутати звіт визнали задовільним... А тим часом на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення розміщено інформацію про термін дії ліцензії на мовлення для КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області». Отож, ліцензія Серія № НР № 0885-м діюча з 23. 03. 2009 по 23. 03. 2019 р. Тобто з 23 березня комунального радіомовлення фактично не існує. Під час звіту Даниленко не повідомив засновника – Золочівську районну раду – про те, що КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» з 23 березня 2019 року не має права здійснювати мовлення. Фактично вісім місяців підприємство не здійснює статутної діяльності, а керівник і бухгалтер отримують зарплату з районного бюджету, тобто утримуються за кошти платників податків... І просять премію...

А тим часом Золочівська районна рада оголосила конкурс на посаду керівника КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області».

Далі буде...

Леся ГОРГОТА,

депутат Золочівської

районної ради,

редактор часопису ""Наша українська справа""